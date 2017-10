Cum poţi scăpa de boli şi suferinţă fără medicamente? "Reiki vindecă trupul şi sufletul"

9

Maestru Reiki anonim

Buna ziua,vreau sa mai mentionez si faptul ca acest maestru reiki este doar un maestru de duzina,pentru ca la cursurile acestuia se dau doar diplome simbolice,care nu folosesc la nimic in timp daca vrei sa practici in viitor Reiki ca terapeut.Acest maestru si terapeut nu mentioneaza la inceputurile cursurilor nici pe parcurs ca diplomele lui sunt doar de decor in viitor, in plus nu sunt atestate sau autorizate este maestru profesor dar nu are autorizatie de atestare a certificatelor diplome pe care le da,deci nevalabile pentru a practica. Apoi vreau sa mai mentionez si motivul revenirii mele cu comentarii sub acest articol,unul dintre motivele revenirii este continuarea amenintarilor tacite initial si jignirilor cu subinteles ale acestui grup sau secte de reiki,inclusiv cu "Politia"doar pentru simplele motive ca ii rugam sa fiu lasata in pace din motive energetice,a inceput sa ma ameninte cu venitul la usa mea,proprietate privata apoi cu politia a doua oara si tacit,posibil, dupa acest comentariu de mai sus.De ce ca spun adevarul despre interiorul acestui grup?Despre acest terapeut care nici nu respecta regulile unui adevarat terapeut de medicina alternativa.Asa ca as mai fi avut de mentionat si altele...Mai bine zis era mai expert in datul in tarot,adica vrajitorie practicant m-a initiat si pe mine.Nu neaparat astrologie,tarot include si posibil vrajitorie.Ma scuzati pentru revenire si va multumesc.! marin.gabrielle@gmail.com