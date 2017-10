Cum poţi să-ţi plombezi dinţii cu 10 lei

Cum poți să-ți plombezi dinții cu 10 lei

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De sănătatea cavității bucale depinde bunăstarea întregului organism. Iar stomatologii punc-tează acest aspect cu fiecare ocazie. Cu toate acestea, mulți nu trec cu anii pragul unui cabinet dentar. Este lesne de înțeles motivul dacă amintim că la o singură vizită un pacient trebuie să lase mai bine de jumătate din salariul pe o lună.Constănțenii cu venituri mici au posibilitatea să aibă o dantură nouă, la prețuri reduse sau chiar gratis, în cadrul Centrului Social de Medicină Dentară. Aici sunt tratați de studenții Facultății de Medicină Dentară, în cadrul programului școlar de practică.Faptul că tinerii care le extrag nervii sau le plombează măselele mai sunt încă pe băncile școlii și, practic, învață meserie pe dantura lor, nu îi alarmează pe pacienți. Și chiar dacă i-ar îngrijora, nu-și pot permite să meargă în altă parte, după cum ne-a spus una dintre pacientele întâlnite pe holurile centrului. "Suntem vai de capul nostru, nu mai avem dinți în gură, iar dacă mergem la un cabinet din oraș ne cer mii de lei. Eu nu am de unde să le dau; dintr-un salariu de 600 lei și cu doi copii, nu mai am bani și de dinți. Dar trebuie să mi-i pun pentru că nu mai am cu ce să mestec. Așa că am venit aici, am auzit că este mai ieftin și sunt mulțumită. Nu contează că sunt studenți, oricum și ei trebuie să învețe!", ne-a spus Angelica Simion, o constănțeancă ce nu era la prima vizită la centru.Proteze la prețurile din 2003La rândul lor, studenții nu se pot plânge că nu au pe cine să-și facă mâna. Sala de așteptare este în permanență plină, căci vin atât pensionari care trebuie să-și chibzuiască fiecare bănuț, cât și studenți sau elevi care vor să economisească banii. De exemplu, într-o singură săptămână au fost acordate peste 160 de consultații și tratamente, iar în lunile aprilie și mai (înainte de începerea sesiunii de vară, când și prezența studenților a fost redusă) au fost acordate peste 400 de consultații."Teoretic, poate să vină oricine, dar trebuie să fie conștienți că aici tratamentele sunt efectuate de studenți, bineînțeles sub stricta supraveghere a cadrelor didactice. Marea majoritate a pacienților noștri au posibilități financiare reduse și vin pentru că prețurile practicate sunt mult mai mici decât în restul cabinetelor", a declarat dr. Doru Petrovici, unul dintre stomatologii supraveghetori.Astfel, în cadrul centrului primesc îngrijire dentară gratuită studenții, elevii, persoanele cu handicap, veteranii de război și pensionarii cu venituri mai mici de 150 de lei. Restul trebuie să plătească, dar tarifele sunt modice: o extracție costă 10 lei, la fel și o obturație (plombă), extirparea unui nerv este 12,5 lei, iar o coroană metalo-acrilică este 40 de lei. "Prețul lucrărilor protetice este de patru - cinci ori mai mic decât la orice cabinet din oraș. Venind foarte mulți bătrâni, punem foarte multe proteze mobile, iar una costă 150 de lei. În oraș costă în jur de 800 - 1.000 de lei", a adăugat medicul. Prețurile nu au mai crescut din 2003 și, deși sunt mici, sunt suficiente pentru a acoperi costul materialelor folosite."Sunt însă niște limite ale lucrărilor pe care putem să le facem. Nu facem implanturi, lucrări sofisticate, ci clasice, cu care omul își poate realiza funcția de masticație, de vorbire etc. În plus, lucrările complicate presupun și materiale scum-pe și ar duce la creșterea prețurilor", a mai afirmat stomatologul.v v vCentrul Social de Medicină Dentară se află pe strada Corbului nr. 36 și mai este deschis până pe 22 iulie, după care se va închide, până la începutul lunii octombrie, când se întorc studenții din vacanță. În centru fac practică, în aceste două săptămâni, studenții de anii III, IV și V, iar din octombrie vor intra în "pâine" cei din anul VI."Dezlegare" de la medicul de familiePacienții trebuie să semneze, înainte să fie tratați, un act prin care iau la cunoștință că sunt îngrijiți de studenți și că durata tratamentului depinde de structura anului și programul învățăceilor. Cu toate acestea, medicul spune că nu le-au fost semnalate probleme. În plus, pacienții semnează o fișă de sănătate, în care menționează bolile de care suferă. "Dacă sunt bolnavi cronici trebuie să aducă o adeverință medicală de la medicul de familie, pentru a ne lămuri asupra condițiilor în care poate să suporte trata-mentul", a afirmat dr. Petrovici.