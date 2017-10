Cum poţi face gratuit ecografie abdominală

Cum poți face gratuit ecografie abdominală

Dacă acuzați dureri abdominale sau pur și simplu vreți să aflați cum stați cu starea de sănătate, nu ezitați să vă faceți un control medical. La clinica MEDSTAR 2000 puteți beneficia de o ecografie abdominală gratuită și o consultație de medicină internă sau nefrologie. Tot ce vă trebuie este un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru medicină internă sau nefrologie.Ecografie abdominală este indicată la orice pacient cu o durere localizată sau difuză, în măririle de volum ale abdomenului, traumatisme abdominale. Aceasta este recomandată pentru diagnosticul litiazei biliare sau a infla-mației colecistului, determinarea gradului de afectare posttraumatică a ficatului, splinei, rinichilor, afecțiuni ale pancreasului, determinarea gradului de încărcare grasă a ficatului, diagnosticul formațiunilor tumorale, al inflamației renale, afecțiuni ale vezicii biliare, diagnosticul afecțiunii de splină mare sau a formațiunilor splenice, prezență de lichid în cavitatea abdominală, detectarea, măsurarea, monitorizarea anevrismului (dilatării) aortei.Examenul ecografic nu are contra-indicații și este recomandat să se facă de cel puțin una sau două ori pe an. Ecografia are un caracter neinvaziv, datorită faptului că emite ultrasunete și, spre deosebire de radiografie sau computertomografie, care emit raze X, ultrasunetele nu au restricții de folosire.Pentru a afla mai multe informații și pentru programări, puteți suna la numerele de telefon 0241/638.251, 072-MEDSTAR, 0722/574.250.