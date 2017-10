Cum poţi dona o pereche de ochelari unui copil nevoiaş din Constanţa

Cum poți dona o pereche de ochelari unui copil nevoiaș din Constanța

Odată cu campania prin care vor oferi servicii medicale gratuite copiilor nevoiași din Constanța, specialiștii din cadrul Mrini Eye Hospital ne invită să ne alăturăm unei noi acțiuni de ajutorare. Astfel, fiecare constănțean care are o pereche de ochelari sau rame vechi, pe care nu le mai folosește, le poate dona către un copil care are nevoie.„Pentru că sunt foarte mulți cei care nu au posibilități financiare pentru a achiziționa o pereche de ochelari, le putem oferi acest sprijin. De aceea, le transmitem celor care vor să ni se alăture în acest demers să vină cu ochelarii vechi, iar noi îi vom da mai departe.În plus, dacă pacientul se încadrează în categoria defavorizată, noi vom face un efort pentru a-i acorda servicii gratuite. Acest lucru va fi însă stabilit după ce vom face o listă clară cu pacienții care vor intra în program.Deja, astfel de gesturi au făcut foști pacienți copii care acum se bucură de o vedere mult mai bună și care nu mai au nevoie de ochelari sau care pur și simplu și-au schimbat în ultima perioadă ochelarii”, explică dr. Hicham Mrini, specialist oftalmolog în cadrul Mrini Eye Hospital din Constanța.