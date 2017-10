Cum pot scăpa constănţenii de supărătoarele varice

Cum pot scăpa constănțenii de supărătoarele varice

Campania de investigații și tratament gratuit pentru varice, inițiată de On Clinic Constanța, continuă. Astfel, fiecare al 12-lea pacient care se va programa la Centrul medical Varicoline pentru investigații medicale ale varicelor va beneficia de gratuitate la tratament. Campania medicală vine să ateste recunoașterea celor 12 ani de experiență ai On Clinic pe piața serviciilor medicale de top din Constanța.„Ne dorim să venim încă o dată în întâmpinarea pacienților constănțeni cu o campanie gratuită de investigații pentru varice care le este dedicată. Așadar, continuă campania de investigații și tratamente gratuite.Fiecare al 12-lea pacient ajuns în clinică va beneficia de investigații și tratamente gratuite”, a transmis Aura Manole, manager On Clinic Constanța.Pentru programări și informații suplimentare, aveți la dispoziție numărul de telefon 0241.548.431.