Cum pot primi copiii şi bătrânii consultaţii preventive şi proteze dentare

Cum pot primi copiii și bătrânii consultații preventive și proteze dentare

„Vizavi de medicina dentară, există două lucruri esențiale pe care le-am avut în pachetul de servicii de bază, și anume servicii preventive pentru copii, care s-au conturat sub forma unui pachet de servicii preventive, având în vedere că există perioade în copilărie când copilul este expus unui risc foarte mare de carii, inclusiv pe dantura definitivă. La acele perioade, dacă se intervine cu consultații de prevenție, se aduce un beneficiu major sănătății dentare a populației tinere. Aceste servicii preventive sunt asociate și învățării unor deprinderi sănătoase pentru menținerea unei igiene corecte a cavității orale.În plus, există o propunere pentru decontarea protezelor dentare în cazul vârstnicilor care nu pot să se alimenteze corect, drept pentru care sunt predispuși unor afecțiuni cu impact major asupra sănătății.În acest sens, am discutat cu conducerea Colegiului Medicilor Dentiști, care a venit cu o pro-punere foarte detaliată despre acest program și de care sper că se va ține cont”, a explicat Adrian Pană, secretar de stat în Ministerul Sănătății.