Cum pot câştiga statutul de asigurat constănţenii fără venituri

va rog redactia sa transmiteti mesajului d-nului DRAGOS POTELEANU

domnule DRAGOS POTOLEANU.....ei nu am servici si nici un alt enit si platesc sanatatea la d-voastra de multi ani, dar am o problema azi am fost sa primesc adeverinta de la angajatii d-voastra....si alataieri am platit pt lunile decembrie 2014 si ianuarie si februarie 2015 si sa revin la angajatul de la d-voastra CU MULTA OBRAZNICIE S-A UITAT LA CHITANTA CU CARE AM PLATIT LA ANAF CONTRIBUTIA LA SANATATE SI OBRAZNICUL DE TOVARAS DE LA CASA DE SANATATE DECI SALARIATUL D-VOASTRA MI-A ZIS CU NESIMTIRE"SI DE CE NU AI PLATIT SI PT LUNA MARTIE 2015? CE NU AI BANI SA PLATESTI CA ALTFEL NU ESTI ASIGURAT PT LUNA MARTIE 2015"....SINCER M-AM UITAT SOCATA LA ALA CAT DE NERUSINAT PUTIN SPUS SI I-AM ZIS"NU VA SUPARATI NU AM SERVICI SI AM PLATIT DIN URMA SI NU AM MAI AVUT BANI ADICA IMI PLATESC TAXELE DE LA BLOC, TAXELE DE IMPOZIT ALE LUI MAZARE, MAI TREBUIE SA SI MANANC ASA CA CEI 54 LEI PT LUNA MARTIE NU AM MAI AVUT". DOMNULE POTOLEANU CATA NESIMTIRE ARE ANGAJATUL D-VOASTRA DE MI-A SPUS DE CE NU AM PLATIT? NEA MAGARUL mi-a mai raspuns"nu m-a intereseaza problemele d-voastra ce platiti la bloc la Mazare ) DE LA BIROUL D-VOASTRA E CAT MUNTELE DE MARE SI A AVUT NERUSINAREA SA MA SI TUTUIASCA CU TOATE CA AVEM VARSTA CUM ISI PERMITA SA IMI FACA EL SOCOTEALA LA BANI? CHIAR II DORESC SA LUATI MASURI ADMINISTRATIVE SI SA FIE CHIAR DAT AFARA SI SA M-A ANGAJATI PE MINE. EU AM SI STUDIILE CORESPUNZATOARE SI STIU CUM E SA LUCREZI CU OMUL SI AM LUCRAT IN SISTEMUL SANATATII.Oricum imi doresc acest raspuns sa ajunga la d-nul Poteleanu Dragos si sigur as vrea sa se ia masuri cu demiterea acelui tovaras nesimtit. De ce sa suportam noi nesimtirea lor si ei exista acolo ca noi platim...de ce sa imi vina mie rau ca efectiv mi-a enit rau ca boul de la acel birou s-a saturat sa aiba servici?nu mai avem bun simt SI MILA....DOMNULE POTELEANU NE-AM CRETINIZAT ?VA ROG REDACTIA SA II TRANSMITI ACEST COMENTARIU