Cum poate fi detectată sensibilitatea la antibiotice

Oamenii de știință de la California Institute of Technology au dezvoltat o metodă inovatoare care poate detecta sensibilitatea la antibiotice în cazul infecțiilor urinare în mai puțin de 30 de minute.Asta înseamnă că pacienții pot fi diagnosticați și pot primi tratament într-o singură vizită la medic, scrie agenția „Xinhua” despre această descoperire. Noua metodă de testare ar putea scurta timpul de așteptare de la trei zile la 30 de minute și ar putea reduce răspândirea bacteriilor rezistente, potrivit unui studiu publicat în Science Translational Medicine.”In momentul de față sunt prescrise prea multe antibiotice, așa că rezistența apare mai devreme decât am crezut pentru multe dintre tratamentele pe care am fi putut să le păstrăm pentru situații mai complicate”, spune Nathan Schoepp, coautorul studiului, conform surselor menționate.Oamenii de știință spun că atunci când tratează infecții bacteriene, medicii tind să ignore prima linie de antibiotice, precum meticilina sau amoxacilina, medicamente la care rata de rezistență este mai mare și apelează direct la cele puternice cum ar fi ciprofloxacina.Medicii procedează așa pentru că probabilitatea că antibioticele slabe să nu aibă efect este mai mare. Pe de altă parte, folosirea excesivă a antibioticelor mai puternice crește probabilitatea ca bacteriile să devină rezistente și la acestea.Testul creat de cercetătorii de la California Institute of Technology le permite medicilor să afle rapid ce anume bacterie cauzează infecția pentru a putea prescrie un tratament adecvat.Echipa de oameni de știință a studiat unul dintre cele mai răspândite tipuri de infecții, cele ale tractului urinar, care sunt cauza a peste opt milioane de vizite la medic în fiecare zi, pe plan global și aproape mereu necesită prescripție de antibiotice.Cercetătorii au folosit o tehnică denumită dLAMP, de amplificare și cuantificare a unei molecule de ADN super sensibile, pentru a număra genomul bacterian în probele de urină. Mostrele de urină au fost diluate și incubate timp de 15 minute înainte de aplicarea procedurii dLAMP pentru a compara concentrația de bacterii la mostrele netratate (cele care nu conțin antibiotic) și la cele tratate (cu antibiotic).Principiul care stă la baza testului este că bacteriile obișnuite se înmulțesc mai încet în prezența antibioticului, ceea ce duce la prezența unei cantități mai mici de markeri ADN. Dacă bacteria este rezistentă la antibiotic, duplicarea ADN-ului nu va fi afectată, iar testul va arăta același număr de markeri ADN, atât în soluția tratată, cât și în cea netratată.Folosind 54 de probe de urină de la pacienți cu infecții provocate de Escherischia coli, cercetătorii au comparat rezultatele testelor lor cu cele standard, care durează două zile. Noua metodă a dat aceleași rezultate, în 95% dintre situații.”Putem schimba lumea cu acest test rapid. Putem schimba felul în care sunt prescrise antibioticele”, au spus cercetătorii.Ei vor ca în curând să testeze noua metodă și pe alte tipuri de infecții.Sursa: Agerpres