Cum ne protejăm tenul pe timpul verii

Vara, tenul nostru suferă enorm din cauza soarelui puternic și a temperaturilor ridicate. Pentru a trece cu bine peste perioadele caniculare, trebuie să-i oferim o atenție specială. Praf, radiații ultraviolete, vânt și căldură puternică, toate agresează pielea feței. Așa se face că, la sfârșitul verii, ne putem trezi cu multe riduri în plus, pete și un ten deshidratat.Centrul Iowemed Alderma ne propune mai multe tratamente pentru ten, atât pentru îngrijire, cât și pentru hidratare. Dacă veți achiziționa mai multe ședințe veți primi cadou și alte tratamente. „Hidratarea tenului este extrem de importantă pe perioada verii. Tocmai de aceea propunem Rehidra, un tratament unic de hidratare intensă, bazat pe produse fitocosmetice cu ingrediente atent selecționate, cum ar fi acid hialuronic, unt de shea, extract de hamamelis și acid ximenynic, pentru refacerea barierei hidrolipidice. O ședință cuprinde demachierea, tonifierea tenului, aplicarea măștii, aplicarea fiolei de acid hialuronic și, la final, aplicarea cremei speciale”, explică dr. Alexandra Maria Popa, directorul ge-neral al Centrului Iowemed Alderma. Fiecare pacientă va beneficia de o ședință cadou de tratament New Skin sau ultra-sonoforeză. De asemenea, la achiziționarea unui pachet de patru ședințe se primește o ședință cadou.„Pentru a împiedica îmbătrânirea tenului, recomandăm pacientelor noastre trata-mentul Lime, pentru luminozitate și care protejează pielea de acțiunea radicalilor liberi. Utilizăm o gamă unică cu conținut de vitamina C, stabilizată din cinci surse diferite - vitamina C pură, coajă, suc și pulpă de portocale din Calabria, uleiuri esențiale de lămâie din Mexic, precum și ingrediente calmante pentru tenul obosit, cum ar fi extractul de păpădie, și surse naturale de vitamina E, cum ar fi uleiul de jojoba”, mai precizează dr. Alexandra Maria Popa.Ședința cuprinde demachierea tenului, aplicarea unei măști peel-off, aplicarea de ser cu vitamina C și aplicarea unei creme finale. De data aceasta cadoul este un masaj facial cu ulei de nucă de cocos, unt de lime și uleiuri sențiale, precum și 15 minute de tratament New Face. De asemenea, la achiziționarea unui pachet de patru ședințe, se primește o ședință cadou.Diagnosticare și tratamente moderneIowemed Alderma este primul centru privat de dermato-estetică facială și corporală, într-o structură medicală cu experiență de peste 20 de ani. Centrul oferă o nouă abordare a conceputului de frumusețe într-un trup sănătos.În cadrul centrului, există metode inovative de diagnostic și evaluare corporală, iar specialiștii oferă consiliere nutrițională pentru controlul greutății și susținerea unui stil de viață sănătos, investigații de medicină funcțională și recomandare de suplimente nutriționale sau produse dermatocosmetice. Toate acestea sunt completate de servicii ino-vative și echipamente medicale de top.