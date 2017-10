Maxima zilei: „Nu aștepta cu nerăbdare ziua în care nu vei mai suferi pentru că atunci când va veni vei ști că ești mort”. (Tenessee Williams)

Cum ne pregătim pentru analizele de laborator (I)

Ce trebuie să știm înainte de a ne prezenta la un laborator de analize medicale? Specialiștii companiei Medicover ne dau câteva sfaturi. Indiferent de motivele pentru care dorim să facem analizele, trebuie să ne prezentăm la laborator dimineața, preferabil între orele 7,00 – 9,00, pentru că aceasta este perioada optimă pentru recoltarea produselor biologice din care se vor face analizele. Puține sunt excepțiile de la această regulă, iar ele vor fi indicate de medic, spre exemplu dozarea de cortizol de la ora 18,00. Pregătirea pentru analize de sânge În general, nu se mănâncă și nu se bea nimic înaintea recoltării. Pentru profilul lipidic, cu 12 ore înaintea recoltării nu se vor consuma alimente bogate în grăsimi (carne grasă, în special de porc, pielea de pasăre, mezeluri, șuncă, cârnați, hamburgeri, hotdog, unt, margarină, maioneză, smântână, lapte nedegresat, înghețată, frișcă, etc.). Se pot consuma fructe, legume, cereale, lapte degresat. Pregătirea pentru recoltarea urinei Pentru un examen obișnuit de urină - biochimie și sediment - recoltarea se va face de dimineață, într-un recipient foarte curat. Pentru urocultură se recoltează în recipientul steril prima urină de dimineață astfel: se utilizează apă și săpun pentru toaleta locală, se clătește cu apă și nu se șterge. Primele picături de urină, care sunt contaminate de bacteriile care există în mod obișnuit în segmentul inferior al uretrei, se elimină în toaletă. Se recoltează al doilea jet de urină direct în recipientul steril. Marginile recipientului și capacul nu se vor atinge de piele. Imediat după recoltare, recipientul se păstrează la frigider, la temperatura de plus 2 grade C – plus 8 grade C, valabilitatea probei fiind de maximum 6 ore. Dacă sunteți în cursul unui tratament cu antibiotic trebuie să anunțați asistentul. O urocultură de control, care va stabili eficiența tratamentului, se poate repeta la cel puțin trei zile după terminarea tratamentului. Pentru dozări chimice cantitative din urină (exemplu: glucoză, creatinină, proteine, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, catecolamine, acid vanilmandelic, 17-cetosteroizi, etc.) este necesară recoltarea urinei pe parcursul a 24 ore. Aportul de lichide în timpul recoltării trebuie să fie normal, cu excepția cazurilor în care medicul curant face recomandări specifice în acest sens. În unele situații, medicul curant recomandă întreruperea medicației, care poate induce interferențe, cu cel puțin 12 ore (de preferat 48-72 ore) înaintea începerii recoltării. Unele alimente pot influența anumiți compuși chimici, astfel că uneori, la sfatul medicului, pacientul trebuie să țină o anumită dietă înaintea acestei analize. De exemplu, pentru acidul vanilmandelic urinar sau metanefrine urinare se va evita consumul de cafea, ceai, ciocolată, fructe (în special banană) și alimente care conțin vanilie cu 72 ore înaintea recoltării. Cum se face recoltarea? La ora 7 dimineața, pacientul urinează și aruncă această urină, apoi colectează într-un vas curat toate emisiunile de urină până la ora 7 dimineața a zilei următoare, inclusiv. Încercați să urinați exact în acel moment. Acesta reprezintă momentul final de colectare a urinei din 24 de ore. Recipientul de colectare se va introduce într-o pungă de plastic și se va păstra la frigider pe toată durata recoltării. La final, se omogenizează, prin agitare, urina recoltată pe durata celor 24 ore; se măsoară întreaga cantitate și din aceasta se transferă 100 ml în recipientul de urină furnizat de laborator. Pe acest recipient se vor nota volumul de urină din 24 ore, data și orele de început și sfârșit a colectării urinei.