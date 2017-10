Cum ne menţine sănătoşi consumul de rucola

Cum ne menține sănătoși consumul de rucola

Una dintre cele mai sănătoase salate verzi, rucola a apărut în comerțul românesc abia în ultimii ani, dar este cunoscută încă din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile sale afrodiziace și mineralizante.Rucola are un conținut caloric foarte mic, cu toate acestea reprezintă o sursă importantă de fibre alimentare, vitaminele A, C, K, P, dar și fier și potasiu. Această salată îmbu-nătățește calitatea sângelui, nu conține colesterol, este sățioasă și ajută la diminuarea consumului de grăsimi.Vitaminele P și K din rucola au efecte pozitive asupra funcției fica-tului, iar vitamina K este esențială și pentru sistemul osos, reduce riscul de fracturi și mărește masa osoasă. Totodată, calciul și magneziul din rucola este eficient în mineralizarea sistemului osos, iar vitamina C stimulează producția de colagen, ajută la prevenirea infecțiilor, întărește sistemul imunitar și reduce efectul negativ al radicalilor liberi.