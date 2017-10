Cum ne ajută pomelo să fim sănătoşi

Cum ne ajută pomelo să fim sănătoși

Pomelo a apărut destul de recent în supermarket-urile românești. Arată interesant și are un gust bun, dar puțin dintre noi știm și că este foarte benefic pentru sănătatea noastră. Are calități nutriționale deosebite, cu 44 de calorii, conținând proteine, carbohidrați, calciu, fier, betacaroten, vitaminele B1, B2 și vitamina C. Un sfert de pomelo (aproximativ 150 grame) sau sucul de la două fructe au 60 de calorii și asigură necesarul zilnic de vitamina C. Pomelo întărește sistemul imunitar, tratează anemia și ne protejează vederea. Și pentru că suntem încă în sezonul rece, trebuie să știți că pomelo ne poate ajuta să prevenim răceala și gripa, întărindu-ne sistemul imuni-tar. De asemenea, conținutul bogat de vitamina C ne ajută să prevenim sau să tratăm anemia feriprivă, asimila-rea fierului fiind stimulată de această vitamină.