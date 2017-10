Cum ne afectează organismul trecerea la Ora de Vară

Se pare că organismul uman nu se poate adapta acestei treceri la ora de vară și ne influențează ceasul biologic, potrivit unui studiu semnalat în publicația Current Biology.Acest efect este mai accentuat în cazul persoanelor care obișnuiesc să se trezească foarte devreme dimineața, avertizează specialiștii de la Universitatea Ludwig-Maximilians din Munchen. Trecerea la ora de vară ne afectează sănătatea inimii. Potrivit unui studiu apărut in publicația New England Journal of Medicine și realizat de specialiștii de la Institutul Karolinska din Suedia, această schimbare crește riscul de infarct miocardic, în special în săptămâna de după schimbarea orei, scrie realitatea.net.