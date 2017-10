Cum îţi influenţează silueta greutatea prietenilor tăi

Cum îți influențează silueta greutatea prietenilor tăi

Cercetătorii americani au descoperit că cei care își petrec timpul cu persoane care au mai multe kilograme decât ei, au tendința de a lua la rândul lor în greutate. În același timp, aceia care socializează cu prieteni mai supli au tendința să-și păstreze greutatea sau chiar să piardă câteva kilograme, conform unui nou studiu, transmis de publicația Scientific American, citată de Agerpres.ro.Oamenii de știință au analizat masa corporală a elevilor din două licee. Unul din mediul rural, unde cei mai mulți dintre elevi sunt albi, iar celălalt din mediul urban, unde elevii sunt mai eterogeni din punct de vedere etnic. Cercetătorii au constatat că elevii supraponderali care aveau prieteni mai slabi aveau o șansă de 40% să piardă din greutate în timp de un an, comparativ cu doar 27% risc de îngrășare. Dacă însă elevii aflați la limita obezității aveau prieteni care sufereau deja de obezitate, ei întâmpinau un risc de 56% de a se îngrășa într-un an, și doar 15% șansă de a slăbi la capătul aceleiași perioade de timp.Concluziile, conform cărora mediul social reprezintă un factor extrem de important în ceea ce privește luarea sau scăderea în greutate, sunt publicate în ultimul număr al revistei Public Library of Science ONE.