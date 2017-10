Cum îşi primesc banii înapoi constănţenii care s-au tratat în străinătate

Cum își primesc banii înapoi constănțenii care s-au tratat în străinătate

Pentru pacienții constănțeni care au beneficiat de operații sau tratamente în străinătate, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate face rambursarea costurilor de tratament. Pașii pe care bolnavii trebuie să îi urmeze sunt explicați de purtătorul de cuvânt al instituției, Laura Maxim.„Un pacient asigurat care a beneficiat de intervenții chirurgicale sau tratamente într-unul dintre statele UE poate beneficia de rambursarea costurilor de tratament dacă face dovada că l-a achitat din surse proprii. Cei care primesc bani din sponsorizări sau din alte surse nu pot beneficia de această lege. La solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoțită de documente justificative traduse în limba româ-nă de către un traducător autorizat, CJAS rambursează contravaloarea asistenței medicale transfrontaliere, la nivelul tarifelor prevăzute de legea din România.Acest aspect este foarte important, iar pacienții trebuie să știe că nu li se va achita nimic în plus: drumul, cazarea și cheltuielile proprii. Apoi, asiguratul va beneficia de rambursare doar dacă a fost evaluat de un cadru medical sau o comisie medicală din țară, avizate să realizeze o evaluare medicală. Prin această evaluare, se dovedește că bolnavul a fost supus tuturor tratamentelor medicale care se pot realiza în țară, dar că singura șansă a acestuia este un tratament în străinătate”, a explicat Laura Maxim.Un alt aspect foarte important în cazul decontării acestor servicii este că pacienții trebuie să depună cererea de rambursare până la sfârșitul anului. În caz contrar, aceștia riscă să își piardă dreptul de a lua banii de la stat.„Pacientul trebuie să își completeze dosarul pentru Casă cu copii după toate documentele medicale care privesc medicamentele, dispozitivele medicale și tratamentele de care a beneficiat în afara țării. Mai mult, acesta trebuie să aducă o copie după ordinul de plată sau chitanța cu care a achitat integral serviciul medical. Pentru a beneficia de rambursarea costurilor, aceștia trebuie să depună cerere la CJAS până la finele acestui an”.Cei care au beneficiat de tratament pana la 30 aprilie trebuie să depună cererile până la sfârșitul acestui an, iar ceilalți nu au termene de depunere.Reprezentanții Casei susțin că asiguratul va putea încasa banii în termen de 60 de zile de la data alocării fondurilor pentru astfel de cazuri. Concret, Casa primește cererile și întocmește un buget care să acopere costurile tratamentelor. „Casa nu are stabilit un buget anume, ci îl calculează în funcție de câte cereri primește. În orice caz, conform legii, asigurații primesc banii înapoi în maximum 60 de zile de la întocmirea acestui buget”, a mai spus Laura Maxim.