Cum îşi pot îmbunătăţi vederea pacienţii cu cataractă

Cum își pot îmbunătăți vederea pacienții cu cataractă

Dacă vederea nu este afectată foarte mult, atunci cataracta nu are nevoie de un tratament special. Prin prescrierea de ochelari de vedere potriviți, vederea pacienților poate fi îmbunătățită pentru o perioadă de timp.În prezent, nu sunt disponibile medicamente, picături, exerciții sau ochelari de vedere care să trateze complet cataracta sau să prevină apariția sa. Cataracta poate fi îndepărtată doar pe cale chirurgicală. Operația de cataractă trebuie luată în calcul atunci când gradul de afectare a vederii nu va permite pacientului să își desfășoare activitățile zilnice în condiții normale.„Operația de cataractă se realizează printr-o tehnică numită facoemulsificație cu ultrasunete. În timpul operației de cataractă, cristalinul matifiat este îndepărtat din interiorul capsulei care îl adăpostește și este înlocuit cu un implant de cristalin artificial (IOL). Tipul cristalinului artificial care urmează să fie implantat se stabilește înainte de operația de cataractă după un control medical amănunțit, o discuție cu medicul oftalmolog și în funcție de necesitățile pacientului”, a precizat dr. Hicham Mrini, medic specialist oftalmolog în cadrul Mrini Eye Hospital.Ce trebuie să știe paciențiiPacienții sunt întotdeauna pregătiți înainte de intervenția chirurgicală. Această etapă preoperatorie vine să lămurească întregul proces medical. Înainte de operația de cataractă, ochiul pacientului va fi supus unor măsurători, pentru a determina puterea optică a lentilei intraoculare care va înlocui cristalinul. În cazul în care pacientul urmează un tratament medicamentos, medicul oftalmolog va decide dacă este necesară întreruperea acestuia înainte de operație.Înainte de operația de cataractă, i se vor administra picături pentru dilatarea pupilei. Anestezia va fi locală. Înainte, în timpul și după intervenție, pacientul va fi supravegheat de medicul anestezist al Clinicii de Oftalmologie Mrini Eye Constanța.„În timpul operației de cataractă, se va efectua o microincizie la nivelul corneei. Folosindu-se de instrumente medicale de mici dimensiuni, medicul va măcina cristalinul matificat cu ajutorul ultrasunetelor, apoi îl va aspira din interiorul capsulei care îl susține. În interiorul capsulei, va fi introdus implantul de cristalin artificial și nu se va folosi laserul. Pacientul va fi conștient, însă nu va putea simți și nici vedea cum se desfășoară intervenția.Microincizia de la nivelul corneei nu necesită fire de sutură pentru a se vindeca. Incizia nu sângerează și se cicatrizează foarte repede, scăzând riscul infecțiilor. Ochiul operat va fi acoperit cu un bandaj special, care va fi scos după aproximativ 24 de ore. După operație, pacientul va fi transferat pentru scurt timp în salonul postoperator al Clinicii de Oftalmologie Mrini Eye Constanța, unde va fi supravegheat de personalul medical, apoi va putea să plece acasă însoțit.Medicul oftalmolog va urmări evoluția operației de cataractă în timpul controalelor medicale ulterioare. Primul control va fi efectuat a doua zi după operația de cataractă. După operație, pacienții vor urma un tratament cu picături și vor trebui să respecte cu strictețe indicațiile oferite de medic. Pacienții care suferă de cataractă la ambii ochi vor fi operați la fiecare ochi în zile diferite”, a completat medicul.Această operație are o rată de reușită foarte mare. Vederea este considerabil îmbunătățită la pacienții care nu suferă și de alte afecțiuni oftalmologice, precum glaucom, degenerescență maculară, retinopatie diabetică etc.