Cum îşi fură medicii de familie pacienţii unii altora

Cum își fură medicii de familie pacienții unii altora

O constănțeancă bolnavă cronic s-a trezit mutată, fără să vrea, de la un medic de familie la altul. Într-un sistem de sănătate pe care mulți l-ar caracteriza haotic și plin de bube, pacienții nu numai că nu beneficiază de servicii medicale adecvate sau de medicamentele cuvenite, ci sunt obiectul furturilor între medici. O astfel de pățanie a trăit-o și o constănțeancă atunci când s-a dus la medicul de familie pentru o rețetă și a constatat că nu mai este înregistrată la acesta. Ulterior, a descoperit că fusese transferată la un alt medic de familie, în localitatea Lazu. Transferul s-a făcut fără acordul pacientei și fără ca medicul pe care îl avea de mai bine de cinci ani să trimită fișa femeii noului medic. „Am fost la medicul de familie pentru că sunt bolnav cronic și am nevoie de medicamente în fiecare lună. Făcând unele verificări, acesta a constatat că am ieșit de pe listele lui și că sunt la un medic din localitatea Lazu, dr. Iosef Carmen. Așa că nu a putut nici să-mi dea rețeta de care aveam nevoie și nici nu a putut să-mi explice cum s-a făcut transferul, spunând că nu are cunoștință de acesta”, ne-a declarat M.N., din Constanța. Ulterior, femeia s-a dus la Casa Județeană de Asigurări de Sănă-tate, unde a cerut de asemenea explicații. Nici acolo nu a aflat des-pre transferul respectiv, efectuat fără solicitarea și acordul său. „O reprezentantă a CJAS a verificat numele meu și a văzut că este trecut pe lista de pacienți a dr. Iosef Carmen. Nu a știut ce să îmi răspundă, dar mi-a spus ceva interesant, cum că probabil medicul respectiv a găsit CNP-ul meu pe undeva și l-a introdus pe lista sa. Mi se pare strigător la cer. Cum adică, cum a obținut datele mele, cum i-a aprobat Casa de Sănătate transferul când nu îl cerusem eu și nu aveau acordul meu? M-am întors la medicul de familie și acesta mi-a spus că, atunci când preia un pacient, este nevoit să completeze foarte multe docu-mente. De ce medicul celălalt a putut să mă înregistreze numai pe baza CNP-ului? L-a ajutat cineva din cadrul CJAS Constanța?”, a mai povestit femeia. Numai la solicitarea și cu acordul pacientului! Contactată telefonic, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, Lămâița Antochi, a declarat că, „teoretic și legal, un pacient se poate transfera de la un medic de familie la altul, dar numai la solicitarea sa și cu acordul său”. Reprezentantul CJAS i-a reco-mandat constănțencei să facă o solicitare către președintele instituției, pentru a afla în ce condiții s-a produs transferul. „Atunci când au neclarități, cetățenii ar trebui să se adreseze CJAS, printr-o solicitare scrisă, iar Corpul de Control al instituției va face verificările în cazurile respective. Dacă transferul nu se face cu acordul pacientului, nu este normal, iar medicii vizați vor fi sancționați. Mai sunt situații când apar diferite erori, de aceea trebuie să se facă verificări amănunțite”, a mai adăugat Lămâița Antochi. Iată pașii legali pentru un transfer Conform Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 - 2014, persoanele înscrise pe lista unui medic de familie care doresc să își schimbe medicul de familie vor adresa casei de asigurări de sănătate o cerere de înscriere prin transfer, la medicul de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligația să anunțe în scris (prin poștă), în maximum 15 zile lucră-toare, medicul de familie de la care a plecat persoana. La rândul său, medicul de familie de la care pleacă persoana are obligația să transmită fișa medicală în copie certificată prin semnătură și parafă că este conform cu originalul, prin poștă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fișei medicale, conform prevederilor în vigoare. Am încercat să contactăm telefonic medicul Carmen Iosef, pentru a afla explicația acesteia privind transferul pacientei, dar nu ni s-a răspuns.