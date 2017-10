Cum îi feresc câinii pe bebeluşi de infecţii

Cum îi feresc câinii pe bebeluși de infecții

Sugarii care intră în contact cu câini de companie suferă mai rar de infecții respiratorii și ale urechii în comparație cu micuții care stau într-o locuință fără niciun animal. Concluzia aparține unor cercetători americani care și-au publicat studiul, ieri, în revista Pediatrics, relatează Agerpres.ro. Datele colectate de oamenii de știință sugerează că micuții de până-ntr-un an care trăiesc în contact cu un câine ar putea avea sistemul imunitar întărit. În plus, studiul arată că și pisicile asigură o oarecare protecție bebelușilor, deși efectul observat a fost mai slab decât în cazul câinilor.După analizarea stării de sănătate a 397 de copii finlandezi în primul lor an de viață, cercetătorii au concluzionat că bebelușii care trăiesc în casă cu câini sau pisici sunt cu 30% mai puțin susceptibili să facă infecții respiratorii - tuse, rinită și febră - și cu circa 50%, infecții ale urechii. Cea mai eficientă protecție a fost constatată la copiii care aveau un câine în casă până la șase ore pe zi, față de copiii care nu aveau câine sau care-l aveau în curte. „Avem primele dovezi că deținerea unui câine poate proteja împotriva infecțiilor aparatului respirator în primul an de viață și credem că un contact cu animalele poate întări sistemul imunitar, determinând răspunsuri imunitare mai eficiente și perioade de boală mai scurte”, au declarat experții americani.