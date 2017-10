Cum îi convingem pe vârstnici să facă sport

Sportul este extrem de important în menținerea unui trup suplu și sănătos. Cu toate acestea, din lipsă de timp sau pur și simplu din comoditate, majoritatea dintre noi trăiesc aproape o viață întreagă fără un program regulat de exerciții fizice. Odată cu înaintarea în vârstă, adoptarea unui stil de viață activ este și mai dificilă. Medicii specialiști le recomandă vârstnicilor să nu renunțe la mișcare și să facă sport pentru o speranță mai mare de viață.În cele mai multe cazuri, după împlinirea vârstei de 60 de ani, starea de sănătate a oamenilor se agravează, declanșându-se tot felul de afecțiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul sau osteoporoza.„Persoanele în vârstă trebuie ajutate să găsească un nou echilibru, practicarea uneia sau mai multor activități fizice sportive fiind unul dintre mijloacele importante și foarte eficiente pentru a înfrunta această nouă tranșă de viață”, spune dr. Aurelia Suciu, secretar general al Federației Române „Sportul pentru Toți”. Medicul precizează, însă, că o primă condiție a unui antrenament bun este adaptarea și dozarea corectă a fiecărei activități în funcție de capacitatea proprie a practicantului.Modificările organismului odată cu înaintarea în vârstăDin momentul în care corpul nostru începe să îmbătrânească, se instalează o scădere generală a capacității plămânilor de a respira, aflăm de la dr. Gheorghe Dumitru, medic primar în medicina sportivă și autorul cărții „Bătrânețea și activitatea fizică”. „Înaintarea în vârstă crește rigiditatea cutiei toracice și scade forța mușchilor respiratori. Asta explică de ce vârstnicii percep efortul fizic mai obositor și mai sufocant”, explică medicul. Totodată, îmbătrânirea produce modificări semnificative și pe linia performanței musculare și a compoziției corporale. „La femei, în special, se produce o pierdere accelerată de substanță osoasă, imediat după menopauză. Reduce-rea densității osoase și subțierea oaselor crește riscul apariției de fracturi”, menționează dr. Dumitru. Totodată, înaintarea în vârstă afec-tează și funcția cardiovasculară, auzul, vederea, capacitatea de comunicare și somnul.Nimeni nu este „prea bătrân“ pentru mișcare fizicăCu toate că multe persoane trecute de 60 de ani folosesc vârsta înaintată ca scuză pentru a nu face exerciții fizice, dr. Dumitru spune că în realitate, sunt foarte puține situații în care cu adevărat este recomandabilă evitarea oricărui tip de efort. „Multă vreme era contraindicat orice fel de efort fizic la vârstnicii cu anumite boli cronice, însă ultimele cercetări în domeniu arată că dacă efortul este introdus și prestat sub control, acesta are efecte pozitive”, precizează medicul.Chiar și cei cu insuficiență cardiacă congestivă și cu aritmii cardiace pot beneficia de anumite exerciții fizice. Mai mult, s-a consta-tat că exercițiul fizic împiedică sau amână și instalarea diabetului.Exerciții fizice recomandate vârstnicilorPotrivit dr. Gheorghe Dumitru, pentru persoanele în etate sunt indicate patru tipuri de activități fizice. Este vorba despre exercițiile și activitățile de rezistență, de forță, de echilibru și de suplețe. Cele mai accesibile sunt eforturile de rezis-tență, precum mersul, joggingul, înotul sau pedalarea pe bicicletă, care optimizează performanțele inimii, plămânilor și sistemului circulator. „Prin aceste mișcări este îmbunătățită și capacitatea de a urca și coborî scările, de a merge sau de a face piața”, afirmă specialistul. Cu toate acestea, intensitatea exercițiilor nu trebuie să fie mare din prima, ci efectuată treptat. „Bătrânii nu trebuie să accelereze respirația exagerat, ci trebuie să poată purta o conversație în timpul exercițiilor. Este necesar ca activitățile fizice să fie precedate de încălzire și urmate de mers liniștit și exerciții de stretching”, mai spune dr. Dumitru.Mai departe, exercițiile de forță contribuie la îmbunătățirea masei și a forței musculare, dar și la creșterea metabolismului, adică evitarea îngrășării. Lucrul pentru forță se realizează prin semiflotări, flotări, genuflexiuni, abdominoflexiuni, ridicarea greutăților, exerciții cu benzi elastice sau lucrul la aparate speciale. „Trebuie lucrate toate grupele musculare mari, cel puțin de două ori pe săptămână, dar neapărat cu o zi de pauză între ședințele de forță. Este important să se evite suprasolicitările și să nu se ignore încălzirea înainte de ședința de forță”, explică medicul. Prin exercițiile de echilibru pot fi prevenite căderile și accidentările celor în vârstă, care pot provoca fracturi de șold sau alte accidente grave. În final, exercițiile de mobilitate și suplețe sunt necesare deoarece la vârstnici musculatura devine rigidă, iar articulațiile „anchilozate”. De aceea, după orice program de sport nu trebuie să lipsească întinderile(stretchingul).În final, pentru a încuraja persoanele în vârstă să înceapă să practice cu regularitate exercițiul fizic, trebuie să le amintim în permanență beneficiile pe care le vor obține, să le recomandăm exerciții care le plac și pe care le pot executa corect și în siguranță și să scoatem în evidență progre-sele pe care le fac cu ajutorul sportului.