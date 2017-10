Cum îi afectează lipsa de calciu pe copii

Dacă în cazul adulților lipsa de calciu poate fi ușor ameliorată prin cure de tratament, în cazul copiilor, ea poate afecta dezvoltarea acestora, simptomele fiind extreme: contracturi musculare, leșin sau chiar fracturi.De aceea, încă din primele luni de viață, medicii recomandă suplimentarea dozei de calciu mai ales în cazul copiilor care nu sunt alăptați la sân. În lipsa calciului, aceștia sunt victime sigure ale rahitismului, o boală care le pune în pericol creșterea.„Rahitismul are mai multe cauze, printre ele fiind alimentația defectuoasă în primul an de viață al copilului, dar și lipsa calciului din organism. Apoi, carența prelungită de alimente bogate în vitaminele A și C, ce reprezintă microelemente absolut necesare asimilării calciului, duce la apariția semnelor de boală și la întârzierea osificării.De aceea, alături de tratamentul profilactic sau curativ cu vitamina D, prescrisă concomitent cu calciu, se recomandă și o alimentație corespunzătoare vârstei copilului.În plus, o metodă extrem de simplă la îndemâna părinților este expunerea la soare a copiilor, aceasta fiind o metodă eficientă de stimulare a vitaminei D la nivelul pielii, menținând astfel, nivelul corespunzător de calciu în organism”, explică dr. Mirela Stângaciu, medic de familie.