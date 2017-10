Cum funcţionează noul sistem de monitorizare din Centrul de Dializă

Cum funcționează noul sistem de monitorizare din Centrul de Dializă

Constănțenii care au probleme cu rinichii și depind de aparatele de dializă pentru a supraviețui sunt monitorizați online prin intermediul unui sistem electronic performant, instalat de curând în Centrul de Hemodializă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Cu ajutorul noii aparaturi, cei 48 de pacienți înscriși în evidența centrului de dializă sunt urmăriți cu o mai mare ușurință de către medici. Dr. Bogdan Câmpineanu, medicul coordonator al centrului, a declarat, ieri, că sistemul este al doilea de acest tip din toată țara și cu ajutorul lui, evoluția pacien-tului va putea fi înregistrată electronic și monitorizată online de medicii avizați. Investiția depășește 40.000 de euro Softul de monitorizare al pacienților cu dializă a fost achiziționat de curând de Spitalul Județean în urma unui parteneriat public-privat. Investiția a fost posibilă cu ajutorul companiei Fresenius Medical Care, furnizor de produse de dializă, care a cumpărat softul. În schimb, unitatea sanitară a acoperit costurile pentru calculatoare, cabluri, legături și tot ce mai era nevoie pentru a completa sistemul. „Este un parteneriat public privat pentru că partea de soft, costul cel mai ridicat al acestui sistem, a fost pusă la dispoziție de firma Fresenius, cea cu care colaborăm pentru departamentul de dializă, iar partea de hardware a pus-o la dispoziție spitalul”, a declarat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța. Potrivit medicului, prețul softului ar ajunge la 25 de mii de euro, iar Spitalul Județean a investit în jur de 15 mii de euro. Bază de date electronică pentru pacienții care fac dializă Potrivit dr. Bogdan Câmpineanu, dializa este un tratament care are o prescripție și se derulează după anumiți parametri. „Este ceea ce se întâmplă când rinichiul pacientului nu mai funcționează și atunci folosim o metodă artificială de a-l suplini. În general, în prescripția de dializă, pacientul are o evoluție constantă. Cu toate acestea, orice modificare trebuie semnalată, iar medicii sunt nevoiți să intervină și să adapteze tratamentul la starea clinică a pacientului”, ne-a explicat medicul. Șeful Centrului de Dializă a mai spus că se urmărește realizarea unei baze de date a pacienților pentru a putea monitoriza în timp eficiența tratamentului acordat. „Noul sistem își propune, în principal, să colecteze informații despre pacient, să facă o bază de date, să urmărească prescripția de dializă, parametrii, eficiență, materiale, comentarii și totul se poate face în monitorizare online”, a precizat dr. Câmpineanu.Bolnavii pot fi urmăriți online în timpul dializei Pacientul este conectat la aparatura de dializă, iar prin această tehnologie și suportul IT, medicii pot urmări de oriunde ce se întâmplă în secția de dializă. Coordonatorul activității are, astfel, o imagine în timp real cu starea pacienților și poate lua legătura, în același timp, cu echipa care lucrează în sala de dializă. Mai mult, dr. Bogdan Câmpineanu a menționat că baza de date a sistemului poate fi accesată de către toate unitățile sanitare care dețin softul respectiv. „În timp, va fi o bază de date co-mună, după ce sistemul va fi disponibil și în alte spitale. Astfel, dacă un pacient se transferă la alt centru, medicii de acolo îi pot accesa imediat istoricul medical și evoluția tratamentului. În funcție de acest lucru se va vedea și eficiența tratamentului nostru și vom avea posibilitatea de a-l optimiza”, a adăugat medicul. Dr. Câmpineanu a ținut să precizeze că această investiție este una de viitor. „Foarte probabil, în câțiva ani, majoritatea centrelor de dializă vor avea asemenea sisteme. În acest timp, ne vom acomoda cu sistemul, îl vom înțelege mai bine și vom încerca să îl exploatăm la maximum. Pentru pacienți, beneficiile se vor vedea în timp, atunci când vom putea adapta tratamentul de dializă pentru fiecare pacient în parte”, a afirmat șeful Centrului de Dializă din Constanța. La rândul lui, dr. Dan Căpățână a menționat că toate eforturile de îmbunătățire a serviciilor medicale din spital sunt realizate pentru a trata pacientul la parametri cât mai buni. Managerul a amintit că, în curând, va fi disponibil și cardul individual de sănătate, pe care vor putea fi transferate și informațiile despre pacienții care fac dializă. În acest fel, bolnavii s-ar putea prezenta la orice spital din străinătate pentru a urma tratamentul.