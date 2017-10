Cum facem faţă bacteriilor de la locul de muncă?

Cum facem față bacteriilor de la locul de muncă?

Este un lucru cunoscut, desfășurarea unei activități într-un mediu închis ne expune mai mult la infecții și bacterii decât dacă munca s-ar face într-un spațiu deschis, aerisit. În plus, în spațiile aflate în zone cu mult praf sau în încăperile care dispun de aparate de aer condiționat ale căror filtre nu sunt curățate corespunzător, încărcarea bacteriană este mare. Din toate aceste cauze, în urma timpului petrecut la serviciu sau chiar acasă pot să apară infecții pulmonare, dar și tot felul de patologii non-digestive. Cât privește virusul de tip B sau C, specialiștii au ajuns la concluzia că o contaminare din mediul ambient este rară. Indiferent însă de mediul în care ne aflăm, potențialul contaminant este mare, iar cea mai la îndemână și eficientă măsură de protecție rămâne spălarea corectă pe mâini, care, deși este o condiție elementară, atenție!, nu trebuie să fie folosită în mod excesiv. De asemenea, din cauza bacteriilor de la locul de muncă, există și posibilitatea de a ne trezi cu semne evidente pe piele, ce indică prezența unor afecțiuni. Astfel de semnale, din păcate, apar când boala este deja avansată, de aceea este bine să ne păstrăm mâinile curate. În plus, recomandarea medicilor este vizita periodică la medicul de familie, pentru un control preventiv, control care ajută și la depistarea precoce a unor boli digestive, de ficat sau ale pancreasului.