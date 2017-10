Cum este afectat organismul de lipsa vitaminei C

Persoanele cu risc de a avea deficiență de vitamina C sunt cele care suferă de intestin iritabil, persoanele subnutrite, cele care fac dializă, alcoolicii etc. Aceste persoane au dureri musculare, hemoragii gingivale, anemie, febră, oboseală, letargie, iritabilitate, practic, toate structurile organismului sunt afectate, deoarece vitamina C contribuie la buna funcționare a întregului organism.„Simptomele deficienței de vitamina C apar la câteva luni de la instalare și, dacă este tratată corespunzător, cu administrare de vitamina C, în câteva săptămâni, acestea dispar. La copii, lipsa acută de vitamina C se manifestă prin durerea și sensibilitatea membrelor. Deficiența de vitamina C poate fi prevenită printr-o alimentație echilibrată, bogată în fructe și legume”, explică dr. Cristina Mihai, medic pediatru, specialist în diabet, nutriție și boli metabolice.