Cum descoperim adevărata faţă a oamenilor

Sfatul psihologului

Cum descoperim adevărata față a oamenilor

Te-ai încrezut în cineva, ai investit sentimente, dar te-a dezamăgit… Un sentiment pe care fiecare l-a trăit la un moment dat. Cum depășești acest moment? Psihologul Elena Ranga spune că tendința fiecăruia este de a-și revărsa dezamăgirea pe cei din jur. De fapt, „adevărata furie este pe noi”, atrage atenția psihologul. „Câți dintre noi spun mereu: «sunt dezamăgit, urăsc, m-a mințit, s-a prefăcut, era altfel»? Oare chiar a mințit? Oare chiar s-a prefăcut, și-a pus o mască sau a făcut ceva ce nu trebuia? Sau, poate, pur și simplu, noi vedem în ceilalți ce ne așteptăm să vedem, ce am vrea să vedem, ce ne dorim să vedem sau să auzim, pierzând din vedere adevărul. Eu nu cred în măști pe care oamenii și le pun, ca să pară altfel decât sunt, ci cred în nevoia celorlalți de a vedea și a simți ceva anume. Cred că, dacă suntem puțin atenți, dacă reușim să nu judecăm, să nu etichetăm sau să introducem în tipare, atunci adevărul iese la iveală. Adevărul este acolo tot timpul, evident și clar de la bun început. Doar noi îl vedem prin prisma gândurilor, dorințelor și nevoilor noastre altfel decât este. Și atunci ne simțim dezamăgiți, nedreptățiți, răniți, furioși. Pe cine? Întotdeauna pe ceilalți. În realitate, adevărata furie este pe noi: pentru că am făcut ceva sau n-am făcut destul, pentru că am crezut în ceva sau cineva, pentru neputința noastră, pentru ceea ce simțim… Nu putem accepta că suntem furioși, dezamăgiți, că iubim. Pentru că atunci ar trebui să facem față emoțiilor noastre și să facem ceva cu ele. Și mai bine fugim, ne ascundem tristețea, durerea, frica, furia, ca și cum ele nu ar avea voie să existe. Așa apar măștile. Din nevoia de a ascunde un adevăr dureros. Sunt vinovați cei ce poartă măști pentru că își doresc să își salveze sufletele, crezând și ei în ce arată, poate doar așa va deveni adevărat? Adevărul este oricum acolo, clar și evident oricât ar fi o mască de bine elaborată… Cum îl poți vedea? Uită-te la ce îți arată și ascultă ce îți spune, dincolo de cuvinte”, a explicat psihologul.