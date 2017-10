Cum combinaţi alimentele ca să aveţi o inimă sănătoasă

Cum combinați alimentele ca să aveți o inimă sănătoasă

Ştire online publicată Marţi, 22 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă știți să folosiți corect ingredientele și gătiți mâncarea la tempera-turile potrivite, veți absorbi la maximum nutrienți importanți din alimente. Iată câteva sfaturi date de specialiști în nutriție, citați de Unica.ro, ca să vă întăriți inima, oasele, imunitatea și să vă protejați celulele organismului de cancer.Secretul roșiilorCând gătiți roșiile, un fitonutrient important pe care îl conțin acestea, licopenul, suferă anumite schimbări chimice care îl fac mult mai ușor de absorbit de către organism. Licopenul este cel care le dă tomatelor culoarea roșie și tot el le protejează celulele împotriva razelor soarelui. Studiile au arătat că această substanță este foarte importantă pentru organismul oamenilor deoarece întărește inima și reduce riscul de infarct și alte boli cardiace. Încălzirea alimentelor în timpul gătitului ajută intestinul să absoarbă mai mult licopen, susțin specialiștii în nutriție.Atunci când faceți sosuri de tomate este de preferat să le preparați cu ulei de măsline. Înainte este recomandat să le fierbeți la temperaturi ridicate, timp de 10-15 de minute. Puteți folosi, de ase-menea, și roșii din conservă.Usturoiul, aliatul dietei anticancerDacă preparați mâncăruri cu usturoi, țineți cont de faptul că poate fi distrusă cea mai impor-tantă enzimă a usturoiului, alinaza. Această substanță întărește imunitatea organismului și îl protejează de cancer.Sfatul nutriționiștilor este să nu gătiți la temperaturi foarte ridicate, iar după ce tăiați cățeii de usturoi bucățele, lăsați-i într-un castron pentru 15-20 de minute și abia după aceea adăugați-i în tigaia încinsă. Cât vor sta în castron, cățeii de usturoi vor genera niște com-puși capabili să reducă din efectele distrugă-toare ale căldurii, susțin oamenii de știință de la Universitatea Pennsylvania și Institutul Națio-nal de Cancer.Pentru sănătatea voastră, este util să mâncați din când în când și usturoi crud. Încercați salatele în care adăugați și usturoi sau puneți-l pe o felie de pâine prăjită, alături de câteva felii de roșii și ceapă. Usturoiul este de asemenea bogat în minerale (calciu, magneziu, fier, seleniu, cupru, zinc, aluminiu) și are un conținut de sulf de trei ori mai mare decât ceapa. Nu conține colesterol și are foarte puține fibre. Vitaminele C, B (mai puțin B 12) se găsesc și ele în cantitate destul de mare în usturoi. Nu doar alinaza din usturoi vă protejează de cancer, ci și licopenul. Acesta din urmă reduce în special riscul de cancer esofagian, gastric, de colon, precum și de prostată.Combinați alimentele acidulate cu cele bogate în fierCând gătiți alimente mai acide sau roșii, puneți-le într-un vas adânc de aluminiu sau într-o oală, astfel încât să nu se răspândească ușor particulele de fier pe care le conțin aceste produse. „Unele particule de fier de pe vasul de aluminiu se vor duce în mâncare, dar acestea sunt suficient de mici încât să nu dăuneze organismului“, spune Cyntia Sass, de la Asociația Dietetică Americană.De asemenea, este bine să știți că merită să combinați produse bogate în fier cu altele, acide, întrucât acestea din urmă vor crește absorbția de fier. „Dacă fierul din carnea roșie se absoarbe simplu, pe cel din fasole, cereale și legume este mai greu să-l asimilați și este indicat să faceți combinații cu alimente acide“, spune Sass. Ea vă sfătuiește, de exemplu, să combinați fasolea cu roșiile.Întăriți oasele și îmbunătățiți vedereaDacă adăugați avocado, ulei de măsline, nuci și alte alimente care conțin uleiuri sănătoase la carnea roșie, veți absorbi mai ușor vita-mine solubile în grăsimi, cum sunt A, E și K. Acestea îmbunătățesc vederea, cresc imunitatea și protejează împotriva osteoporozei și atacului de cord. „Grăsimile acționează ca un transportator pentru ele”, explică Sass.Cum preparați o supă bogată în calciuDacă gătiți o supă de pui, ar fi bine să puneți și puțin oțet sau suc de roșii. Acidul din aceste alimente va interacționa cu nutrienții din oasele de pui, iar asta va crește conținutul de calciu din supă cu 64%.Iată deci cât de important este modul de combinare a alimentelor pentru sănătatea inimii, dar și a întregului organism.