Cum calmăm durerile din gât

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Neplăcutele dureri din gât se pot ameliora rapid și eficient cu tratamente naturiste blânde, care nu trebuie să ne lipsească din casă în acest sezon. Durerile în gât sunt provocate de inflamația amigdalelor, faringelui, iar uneori și a laringelui, situație în care apare și răgușeala. Durerea se accentuează la rece, în schimb lichidele calde, dar nu fierbinți, o ameliorează. Banalele ceaiuri de mușețel, tei și gălbenele sunt printre cele mai bune calmante ale durerilor în gât. Ceaiul de tei este și antiviral, fiind recomandat atunci când durerea din gât este cauzată de gripă sau răceală. Pătlagina este un alt remediu naturist care tratează eficient problemele aparatului respirator. Ea se poate prepara sub formă de infuzie, cu o linguriță de plantă la o cană cu apă, dar, pentru că nu are un gust tocmai plăcut, copiilor le este recomandat îndeosebi siropul. Pătlagina are efect antiiritant și tratează cu succes atât durerile din gât, cât și tusea. Cătina și echinaceea sunt un bun tratament al infecțiilor respiratorii însoțite de dureri în gât. Cătina se administrează sub formă de ceai - infuzie cu o linguriță de fructe la o cană cu apă sau sirop. Dintre produsele apicole, cel mai bun tratament al durerilor în gât este propolisul. Este eficient în special pentru tratamentul infecțiilor de natură bacteriană, fiindcă are efect antibiotic. Tinctura de propolis se administrează fie cu miere, fie pe pâine, câte o picătură pe kilogram corp. Tabletele de propolis tratează mai rapid durerile din gât, fiindcă substanțele active au un contact prelungit cu zona iritată.