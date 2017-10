Cum ar putea primi stimulente medicii din Constanţa

Cum ar putea primi stimulente medicii din Constanța

Printr-un proiect de lege initiat de Ministerul Sanatatii privind statutul personalului medical, ce ar putea fi depus in luna decembrie la Parlament pentru aprobare, conform secretarului de stat in Ministerul Sanatatii, prof. univ. dr. Dorel Sandesc, autoritățile locale ar putea primi fonduri pentru oferirea stimulentelor cadrelor medicale. Una dintre masurile propuse de Ministerul Sanatatii prin acest proiect vizeaza posibilitatea desfasurarii de catre medici a activitatii private in spitalele publice in afara programului de lucru, fara afectarea programului de urgenta si a contractului cu casele de asigurari de sanatate.