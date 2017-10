Cum apar infecţiile la unghii şi cum se tratează

Cum apar infecțiile la unghii și cum se tratează

Infecțiile unghiilor reprezintă o problemă destul de des întâlnită atât la femei cât și la bărbați. De cele mai multe ori, persoanele afectate ignoră această problemă și așteaptă ca infecția să treacă de la sine. Specialiștii ne sfătuiesc, însă, să tratăm cu seriozitate aceste afecțiuni pentru a evita complicațiile.Onicomicoza este o infecție care se declanșează în momentul în care fungiile invadează unghiile de la mâini sau de la picioare, dar și pielea de sub unghii. Cele mai afectate sunt unghiile membrului inferior, deoarece acestea cresc mai încet și favorizează dezvoltarea micozei.În general, persoanele cu vârsta peste 60 de ani sunt predispuse pentru a dezvolta onicomicoze. De asemenea, unghiile se pot infecta și în urma unui sistem imun deficitar, a diabetului zaharat, a insuficienței circulației periferice sau a cancerului.Infecțiile unghiilor pot apărea și din cauza încălțărilor prea strâmte, care păstrează picioarele calde și umede sau în urma folosirii în comun cu alte persoane a unor obiecte de uz personal precum pantofi, șosete, unghiere sau forfecuțe pentru tăierea unghiilor.În plus, puteți contacta o infecție la unghii dacă mergeți desculți în băi sau dușuri publice, dacă mediul de lucru vă obligă să mențineți picioarele sau mâinile umede, sau dacă purtați unghii artificiale.Primele semne ale onicomicozeiSimptomele infecțiilor la unghii variază în funcție de fiecare caz în parte și depind, în primul rând, de tipul infecției. Primul semn al onicomicozei de sub unghii este disconfortul local, apoi apar striuri galbene la nivelul unghiei, care devine fragilă, sfărâmicioasă și casantă.În cazul onicomicozei albe superficiale, infecția este localizată la suprafață, iar pe unghie apar dungi sau puncte albicioase.Cu toate acestea, doar medicul specialist poate stabili cu exactitate tipul infecției pentru a recomanda tratamentul cores-punzător.Remedii naturale pentru tratarea unghiilorÎn situația în care suferiți de o infecție ușoară a unghiilor, puteți ameliora simptomele cu ajutorul unor tratamente preparate acasă. Pentru a scăpa de durere și pentru a reduce inflamația puteți înmuia unghiile timp de 30 de minute în apă caldă în care a fost dizolvată puțină sare.Unghiile pot fi curățate cu un prosop înmuiat în bicarbonat de sodiu pentru a îndepărta cuticulele, iar pentru întărirea unghiilor, este recomandat uleiul călduț.Evitați încălțămintea strâmtă și incomodăÎn unele cazuri, chiar și după un tratament aparent eficient, infecțiile unghiilor pot recidiva, fie apar în aceeași locație, fie în alta. Spre exemplu, onicomicozele cu localizare aparte, în special cele care apar la degetul mare de la picior, sunt greu de tratat și reapar în mod frecvent.Pentru a preveni declanșarea sau recidivarea unor astfel de infecții, trebuie să păstrați igiena corespunzătoare a picioarelor, să le păstrați uscate prin aplicarea unei pudre cu talc după baie și să purtați șosete din bumbac pe care să le schimbați ori de câte ori este nevoie în timpul zilei.Pantofii incomozi care produc leziuni la vârfurile degetelor trebuie evitați deoarece piciorul trebuie lăsat să respire.Este importantă și sterilizarea ustensilelor de manichiură și pedichiură pe care le folosiți. De asemenea, cu cât unghiile sunt tăiate mai scurt, cu atât riscul ca acestea să fie afectate este mai mic.