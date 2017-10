Cum alegem fructele

Ştire online publicată Miercuri, 31 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Bananele trebuie să aibă coaja galbenă și fără pete maronii. După ce le-ați cumpărat, se păstrează la temperatura camerei și nu mai mult de o săptămână. Bananele nu se țin în frigider pentru că își pierd vitamina B6, vitamina C, potasiu, fibrele. Portocale roșii trebuie să fie tari la palpat. Dacă le cumpărați pentru suc, alegeți-le pe cele care au coaja subțire. Portocalele roșii se pot păstra la temperatura camerei o săptămână și ceva mai mult la frigider, însă nu mai puteți beneficia de multă vitamina C și fibre. Clementinele trebuie să aibă o greutate considerabilă chiar dacă sunt mici. Le puteți ține în frigider fără probleme și trei săptămâni, fără să-și piardă aportul de vitamina C și fibre. Mandarinele trebuie să fie grele, iar coaja să nu prezinte pete maronii. Nu le puteți păstra decât maxim patru zile la temperatura camerei și în frigider zece zile. Grepfrutul trebuie să aibă coaja subțire, să fie tare și greu. Se poate păstra la temperatura camerei 8-10 zile fără a se deprecia și până la trei săptămâni în frigider. Kiwi-ul, fie că este verde sau gălbui cu gust ușor de ananas, trebuie să fie tare, iar când este apăsat cu degetul să nu rămână urmă. Poate fi ținut trei-patru zile la temperatura camerei. Nu este indicat să-l puneți în frigider pentru că își pierde din valoarea nutritivă. Pomelo trebuie să aibă coaja subțire, să fie tare și greu. Îl puteți ține până la patru zile la temperatura camerei și o săptămână în frigider. Cumpărat și păstrat în condițiile menționate, garantează un aport crescut de vitamina C și fibre. Rodiile trebuie să fie grele, iar coaja să fie lucioasă. Se păstrează cel mai bine în frigider timp de 10 - 12 zile, asigurând aportul garantat de vitamina C și fier.