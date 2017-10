Cum acorzi primul ajutor în caz de infarct miocardic

Infarctul miocardic se manifestă cel mai frecvent prin durere violentă toracică, cel mai des localizată în spatele sternului sau în piept, întinzându-se de obicei spre baza gâtului, în umărul și în mâna stângă, în spate.Se simte ca o „gheară”, ca o menghină, ca o arsură pe o suprafață mai mare, ce nu se modifică cu respirația sau cu poziția și este frecvent însoțită de transpirații reci, lipsă de aer, dificultate la respirație și, uneori, de greață și de vărsături.„Dacă cineva din preajma noastră are o astfel de durere trebuie obligatoriu să intervenim imediat pentru că, în orice moment, viața sa este pusă în pericol de moarte. Cel mai important mod este să anunțăm serviciul de ambulanță 112, specificând că suntem în preajma unei persoane care pare să sufere un infarct miocardic. În situații extreme, când nu putem anunța ambulanța, trebuie să știm că pacientul trebuie să ajungă de urgență la cel mai apropiat spital.După ce se solicită ambulanța, dacă avem nitroglicerină la îndemână, vom da victimei o pastilă pentru a o pune sub limbă. Dacă persoana suspectată de infarct cade sau devine inconștientă, este foarte posibil ca aceasta să fi suferit un stop cardiac. În acest caz, resuscitarea se începe prin verificarea pulsului și a respirației bolnavului, privind toracele, în timp ce ne apropiem cu obrazul de nasul victimei.Punem victima în poziție dreaptă, cu fața în sus, și cu primele două degete de la o mâna urmărim marginea arcului costal al ultimei coaste până ajungem la osul ce unește coastele în mijloc, în partea inferioară. Când am ajuns la acest nivel, punem mâinile una peste alta și începem să facem compresii și decompresii sternale într-un ritm de 60/minut (unu și doi și trei și patru etc.), cu coatele mereu întinse. Pentru un masaj eficient, sternul trebuie să se deplaseze 3-4 cm în amplitudine”, a explicat dr. Dan Pletea, medic urgentist.