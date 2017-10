Cum a fost marcată, la Constanţa, Ziua internaţională a autismului

Cum a fost marcată, la Constanța, Ziua internațională a autismului

Ziua internațională a conștientizării autismului a fost marcată de mai multe evenimente cu caracter social la Constanța.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, prin Centrul de zi pentru copii cu autism, în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” din Con-stanța, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Asociația de Sprijin a persoanelor cu Autism „Harap Alb” Constanța au organizat împreună un marș intitulat „Autismul există”, care a implicat și copiii cu autism, dar și părinții acestora.Traseul marșului a avut ca punct de plecare sediul Direcției din strada Decebal și s-a oprit la sediul Primăriei Constanța. Acolo, copiii cu autism, împreună cu părinții și psihoterapeuții au realizat un puzzle uriaș pe asfalt și au lansat baloane, ca simbol al conștientizării autismului. La final, reprezentanții instituțiilor participante au lansat mesaje de încurajare pentru părinți și au semnalat faptul că și copiii cu probleme au nevoie de acceptare.„Evenimentul este un prilej de a scoate în evidență faptul că autismul este o boală care afectează foarte mulți copii, motiv pentru care trebuie conștientizată de societate. Și acești copii au drepturi, iar noi încercăm să îi ajutăm să se integreze în societate”, a declarat Stănuța Dae, șeful Centrului de Zi pentru copiii cu autism din cadrul Centrului de servicii comunitare „Orizont” din Constanța.Astfel, acestui demers i s-au alăturat aproximativ 40 de persoa-ne care și-au manifestat public sprijinul pentru copiii a căror viață e plină de provocări.Toate centrele de autism au susținut evenimenteToate cele cinci centre de autism din Constanța au promovat un mesaj comun: fiecare copil cu autism are dreptul la o viață socială!Cei 46 de copii din Centrul terapeutic „Marea Neagră” au cântat și au lansat împreună cu părinții și psihoterapeuții centrului mesaje de conștientizare.Peste 300 de copii bolnavi la ConstanțaÎn evidența DGASPC, sunt 313 copii autiști din aproximativ 50 de localități constănțene, toți încadrați în grade de handicap pe grupe de vârstă. Purtătorul de cuvânt al instituției susține că aceștia au vârste cuprinse între 1 și 17 ani și că o mare parte din ei provin din mediile rurale.„Cu excepția a două cazuri, toți acești copii sunt în evidențele noastre și sunt încadrați în grade de handicap”, a explicat Roxana Onea.Ce este autismul?Autismul este o tulburare neuro-biologică a dezvoltării copilului prin trei mari factori: lipsa limbajului expresiv și receptiv, prezența com-portamentelor stereotipe deoarece creierul lor nu funcționează la capacitate normală, dar și deficitul de socializare, adică incapacitatea copilului cu autism de a comunica cu lumea înconjurătoare.Singura modalitatea de a ajuta un copil autist și de a-l adapta într-o mai mică sau mai mare măsură condițiilor sociale normale este terapia.„Mesajul nostru ca specialiști este că fiecare copil se poate re-cupera, indiferent că are o tulburare din spectrul autist, fie că are retard mintal, cu condiția ca terapia să înceapă cât mai devreme cu pu-tință. În prezent, sunt folosite cu succes programe pentru dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia sau art-terapia, terapii personalizate îmbinate cu programe ajutătoare de socializare, menite să îi ajute să evolueze. Toate aceste programe sunt folosite și în centrul nostru”, a explicat psihoterapeutul Cristina Gemănaru.v v vPe 4 aprilie, începând cu orele 12,00, la Campusul Universitar, cu sediul pe Aleea Universității, nr. 1, Corp A, în sala P55, va avea loc dezbaterea publică cu tema „Integrarea copilului cu autism în școala de masă”. La dezbatere, vor participa reprezentanți ai instituțiilor publice, ai instituțiilor de învățământ, psiholog Iulia Pantazi și dr. Mioara Cazac.În aceeași zi, între orele 16,00 și 20,00, va funcționa un stand informativ în Complexul Comercial „Maritimo”, unde vor putea cere informații toți cei care sunt interesați de acest subiect, iar pe 8 aprilie, începând cu orele 11,00, la Sediul Centrului de zi pentru copii cu autism „Orizont” din Constanța, va avea loc o dezbaterea cu tema „Persoanele afectate de autismul copilului meu”. Cu această ocazie, se va putea vizita centrul.