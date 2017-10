Cultul femeii slabe provoacă anorexia

Ştire online publicată Vineri, 05 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Anorexia nu și-a găsit încă nici explicația, nici leacul. Deși există încercări de a-i determina cauzele, de a-i găsi un tratament eficient și chiar de a o preveni, totuși ea este de multe ori ignorată, confundată cu alte manifestări, minimizată. Atingând îndeosebi femeile (raportul este de un bărbat la 10-15 femei) și în special tinere, este adesea considerată „o prostie", „un moft", „o modă". Cultul femeii slabe, a femeii manechin prezentată ca fiind cea mai frumoasă, feminină și atrăgătoare din punct de vedere sexual conduce fetele către o preocupare excesivă pentru dobândirea și menținerea (uneori imposibile) unei siluete precum cele de pe podiumurile de modă, cure de slăbire continue, restricții alimentare printre care cu greu te poți furișa pentru a mânca câte ceva care nu e interzis, nu are colesterol, nu are zahăr, nu e greu de digerat, nu se depune. Tânăra încearcă mai multe metode de slăbire deodată, sperând să obțină mai repede ce-și dorește. Pe lângă refuzul alimentar se adaugă exerciții fizice epuizante, efort școlar/intelectual, hiperactivitate, lipsa relaxării. Anxietatea crește, nimic n-o mai bucură, e permanent dezamăgită. Apar tulburările metabolice, hipotensiunea.