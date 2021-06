Cu ce substanţă este acoperit bebeluşul la naştere

Uneori, la naştere, unii bebeluşi au pe suprafaţa corpului o substanţă de culoare alb-gălbuie. Specialiştii Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie „Euromaterna” afirmă că această substanţă se prezintă sub forma unei creme formată din secreţii sebacee şi din celule cutanate descuamate, numită Vernix Caseosa, care acoperă pielea nou-născutului. Vernixul, au subliniat aceştia, are rol protector împotriva lichidului amniotic. Substanţa se formează în cursul celei de a opta luni de sarcină.Această textură brânzoasă are ca scop să ajute la protejarea pielii delicate a fătului de calitatea acidă a lichidului amniotic şi la menţinerea infecţiilor la un grad scăzut.În plus, stratul de acoperire cu textură brânzoasă ţine de cald copilului, ajutând şi la menţinerea căldurii corespunzătoare şi confortabile fătului, prin izolarea corpului său. Cercetările arată că îndepărtarea substanţei nu este necesară din motive de igienă, iar dacă o lăsaţi pe pielea celui mic poate oferi beneficii în ceea ce priveşte vindecarea rănilor şi are efect antibacterian. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă chiar întârzierea primei băi a bebeluşului cu 24 de ore.