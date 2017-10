Cu ce se poate înlocui cafeaua

Luni, 09 Decembrie 2013

Consumată cu moderație, cafeaua nu este doar o plăcere gustativă, ci și o sursă bună de antioxidanți și alți nutrienți esențiali pentru sănătate. Cum însă orele lungi la birou sau zilele mai scurte de iarnă te pot îndemna la excese, n-ar fi rău să descoperi gustul alternativelor pe care le recomandă femina.ro, precum și doza incredibilă de energie pe care ți-o conferă înlocuitorii cafelei. Partea bună este că îi poți prepara la tine acasă, doar din câteva ingrediente! Iată câteva rețete.Suc energizant și detoxifiant cu mere și ghimbir. Aroma caldă a ghimbirului te încălzește și te ajută să elimini toxinele, în timp ce mărul îți oferă fibre și vitamina C. Per ansamblu, acest cocktail ajută la detoxifiere și are o aromă tonică, super fresh! Ingrediente pentru 2 pahare mari: 4 mere bine coapte, o lămâie curățată de coajă, o rădăcină mare de ghimbir, spălată. Preparare: Pune toate ingredientele în storcătorul de fructe și amestecă bine înainte de servire.Shake din ceai verde și scorțișoară. Un studiu suedez arată că scorțișoara încetinește golirea stomacului după masă și ajută la menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge. Cu alte cuvinte, după ce bei shake-ul, te vei simți sătul și energizat! Ingrediente pentru 2 porții: o ceașcă de ceai verde răcit, o ceașcă de suc de spanac, o linguriță de scorțișoară măcinată, o lingură de miere, o banană foarte coaptă, cuburi de gheață. Preparare: Macină cuburile de gheață în blender, apoi adaugă restul ingredientelor și mixează până obții o compoziție omogenă.Suc cu sfeclă și țelină. Bea zilnic suc de sfeclă roșie, pentru a avea mai multă energie și vigoare - cel puțin asta reiese din studiul unor britanici. Ingrediente pentru 2 pahare: 2 mere golden, curățate, 2 lămâi decojite, 4 tije de țelină, 2 sfecle mici, curățate și tăiate cuburi, o mână de spanac decongelat. Preparare: Pune toate ingredientele în storcătorul de fructe și bucură-te imediat de aroma sucului proaspăt!