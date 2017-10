Crucea Roşie vine în sprijinul persoanelor vulnerabile

Crucea Roșie vine în sprijinul persoanelor vulnerabile

Crucea Roșie Română vine în ajutorul persoanelor vulnerabile prin organizarea ediției a IX-a a Galei Crucea Roșie, pe 9 octombrie. Gala din acest an are ca temă continuarea și extinderea proiectului „Puncte de prim ajutor în zone izolate”, lansat în 2012. <în acest an, Gala Crucii Roșii Române are alături 400 de voluntari de la 24 de Societăți de Cruce Roșie. Pănă la sfârșitul lunii octombrie, numerele de telefon și de SMS vor rămâne la dispoziția celor care doresc să susțină primul ajutor în România. La numărul scurt de SMS 8840 se pot face donații de 2 euro/SMS.