Criză pe piaţa medicamentelor! Ce soluţii au autorităţile

Criză pe piața medicamentelor! Ce soluții au autoritățile

Asociatia Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) solicită președintelui Klaus Iohannis și Primului Ministru Victor Ponta să se implice pentru găsirea urgentă a unor soluții pentru salvarea industriei de medicamente generice, o industrie strategică pentru Romania care de trei ani se afla intr-o criza fara precedent.Suprafiscalizarea industriei farmaceutice, aplicarea injusta a taxei clawback pentru producatorii de medicamente generice, precum si interpretarea eronata si neconcurentiala a metodologiei de calcul a preturilor pentru medicamentele generice au devenit complet nesustenabile si vor duce inevitabil la intrarea in colaps a fabricilor din Romania, care nu vor mai putea sustine punerea pe piata a unor medicamente al caror pret este sub costul de productie.„In ultimii trei ani am semnalat constant situatia critica in care se afla producatorii de medicamente generice, am epuizat toate caile de dialog cu autoritatile relevante, care ar putea sa indrepte situatia, insa nu s-a luat nicio masura reala, cu un impact clar. Suntem in punctul in care numai interventia celor mai înalte foruri de decizie poate preveni falimentul industriei farmaceutice locale” a declarat Dragos Damian, Presedintele APMGR.