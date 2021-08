Cremele de protecţie solară pot fi mai cancerigene decât expunerea la soare

Este sezonul vacanţelor, al băilor în mare şi al bronzurilor, însă nu trebuie neglijat riscul foarte mare pentru sănătate atunci când ne expunem prea mult la soare şi mai ales în perioadele cele mai fierbinţi.Specialiştii ne recomandă să folosim creme cu protecţie ridicată la ultraviolete, să stăm mai mult la umbră, să purtăm haine deschise la culoare, astfel încât să reducem cât mai mult impactul razelor puternice asupra pielii noastre. „Din păcate, cremele cu ecran la ultraviolete conţin uneori substanţe cancerigene. De exemplu, există directive europene cu privire la dioxidul de titan. Totuşi, majoritatea producătorilor folosesc aceste substanţe dovedite cancerigene în aceste creme de protecţie solară. De aceea, cel mai bine este să nu staţi direct la soare, să folosiţi umbrele, să purtaţi pălării cu boruri foarte mari, să staţi întotdeauna sub umbrele şiîntr-o zonă cât mai umbroasă şi să evitaţi orele de maximă intensitate sub orice formă. Dacă doriţi să staţi la soare, cele mai indicate ore sunt dimineaţa, între 8 şi 11, şi după-amiaza, după 17 şi 20, dar, evident, la umbră. Vacanţa este frumoasă şi fără să vă expuneţi la cancer”, subliniază dr. Ovidiu Peneş.