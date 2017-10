Coşmarul unui constănţean: operat a doua oară de o formă rară de cancer!

Coșmarul unui constănțean: operat a doua oară de o formă rară de cancer!

„Toată viața am fost un om zdravăn! Am practicat chiar și câteva sporturi, deși nu la nivel de performanță, însă atât cât să mă ajute să îmi păstrez sănătatea și tonusul. La un moment dat însă, lucrurile au început să se schimbe. A apărut mărirea de abdomen și ca un fel de mingiuță care creștea din ce în ce mai mult. Viața mea s-a schimbat radical!”, ne-a povestit un pacient, care vrea să își păstreze anonimatul.Coșmarul prin care trece M., pacientul care suferă de pseudomixom malign peritoneal, a început în 2008 când abdomenul a început să i se mărească fără niciun motiv. După numeroase investigații realizate în spitalele constănțene, acesta a plecat către Spitalul Clinic Fundeni unde a primit verdictul: cancer! Au urmat săptămâni întregi în care pacientul a fost supus unor investigații complexe care au confirmat boala. „Am ajuns la Fundeni și acolo am stat câteva săptămâni pentru ca medicii să îmi facă toate analizele. Mi s-a luat o probă din abdomen și au realizat că trebuia să fiu operat”Medicii au venit cu o altă lovitură pentru M.: există foarte puține astfel de cazuri depistate în toată lumea, iar cauzele sunt necunoscute. După toate investigațiile a venit și momentul operației, care deși era una foarte dificilă, urma să îi dea o nouă șansă. „Mi-au explicat că ceea ce am în abdomen este o secreție a peritoneului și că în timp aceasta se gelifică.” După ce a fost operat, el a plecat acasă cu speranța că lucrurile se vor îndrepta. Nu a fost însă așa. „După operație am revenit acasă, la Constanța și am reînceput serviciul. Starea mea însă se altera cu fiecare zi.” Astfel, la doar 55 de ani a trebuit să reînceapă lupta cu o boală nemiloasă. Așa a ajuns să fie internat la Spitalul Județean Constanța, iar medicii specialiști să încerce să păcălească moartea pentru a doua oară. În tot acest timp, boala a fost monitorizată atât de medicii constănțeni, cât și de cei din Capitală, prin investigații imagistice.Provocare pentru medicii constănțeniPentru că nu este vorba despre o formă de cancer clasic, echipa de medici constănțeni care va realiza această operație va avea parte de o mare provocare. „Sunt medici care nu întâlnesc un asemenea caz în toată cariera pentru că nu vorbim despre un cancer clasic. Pacientul este internat pe secția de chirurgie, este atent monitorizat și suntem în pregătiri pentru operație, cel mai probabil pentru săptămâna viitoare”, a explicat pentru Cuget Liber, prof. dr. Octavian Unc, medic specialist chirurgie generală din Spitalul Județean Constanța.„Sper să trec de operație și măcar să ajung să ies la aer cu soția“Pentru pacientul M. nimic nu este mai important decât să treacă cu bine peste operație și să poată să mai iasă cu soția la plimbare, așa cum obișnuiau înainte ca boala să îl țintuiască la pat. „Sper să trec cu bine peste operație și măcar să mai pot să ies așa să mă mișc, să mă plimb la aer cu soția mea. În rest, vom vedea ce ne rezervă viitorul.”