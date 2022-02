CORONAVIRUS. În sfârşit, veşti bune de la ministrul Sănătății

”În ceea ce privește evoluția deceselor, 485 de cazuri au fost maximul de decese înregistrare anterior după data decesului, nu după data raportării, acum am avut un maxim de 152 de cazuri, dar lucrul care este mai relevant se referă la evoluția săptămânală a cazurilor de deces. Acolo, media săptămânală în valul patru a fost de 463, iar cea mai mare medie săptămânală în acest val a fost de 128 de decese”Deja am intrat pe un trend descrescător și observați că este o diferență foarte mare nu numai în ceea ce privește media săptămânală a numărului de decese ci și durata de evoluție a acestui val care va avea o durată mai scurtă”, a declarat Alexandru Rafila.Potrivit ministrului, tulpina Omicron devine cvazidominantă în România și peste 95% din totalul secvențierilor arată că bolnavii au această tulpină.„Cred că această evoluție va încheia de fapt și acest al 5-lea val al pandemiei în următoarele 3 săptămâni. Cred că în următoarele 3 săptămâni putem să discutăm despre revenirea la valori scăzute ale numărului de infectări și sperăm să revedem acest trend cât mai rapid. Poate mai repede decât 3 săptămâni. În ceea ce privește numărul de cazuri de la terapie intensivă, o primă țintă, dacă vreți, ar trebui să fie atinsă, ar trebui să fie scăderea sub 50 % a gradului de ocupare a paturilor de la terapie intensivă, adică sub 900 de cazuri la terapie intensivă. Și, bineînțeles, acest lucru să fie corelat cu un trend descrescător general al numărului de cazuri noi înregistrate, dar și al numărului de cazuri internate și în secțiile de terapie intensivă”, a mai spus Rafila.