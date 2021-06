Coriandrul contribuie la ameliorarea crampelor menstruale

În plus, puteți să folosiți semințele pe post de condiment. În același timp, coriandrul este bogat în uleiuri ce îmbunătățesc funcționarea aparatului digestiv. Spre exemplu, acesta stimulează apetitul și ameliorează iritațiile provocate de anumite alimente.



În plus, conține multe vitamine, în special A și K, dar și B, C și E și dacă toate acestea nu erau de ajuns, coriandrul conține și mulți alți nutrienți și minerale, cum ar fi calciul, potasiul, magneziul și fosforul. Proprietățile coriandrului ajută la eliminarea metalelor grele din organism, având rol chelator. Dacă aveți probleme cu sistemul respirator, beți un ceai preparat dintr-o mână de coriandru la o cană de apă. Acesta ajută să eliminați mucusul din plămâni, laringe și chiar din nas. Această plantă mai este eficientă și în ameliorarea simptomelor insuficienței hepatice, curăță organismul de bacterii și elimină colesterolul rău (LDL) din sânge.





Printre proprietățile mai puțin cunoscute ale coriandrului se numără abilitatea sa de a ameliora crampele menstruale. Mai mult, acesta întărește sistemul imunitar și, datorită conținutului ridicat de fier, ajută la combaterea anemiei. Pe lângă proprietățile coriandrului legate de arta culinară, acesta este foarte bun și pentru sănătate. Specialiștii doc.ro spun că această plantă aromată oferă un gust delicios cărnii, supelor și cremelor. Frunzele sale sunt asemănătoare celor de pătrunjel.