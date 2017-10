„Coplata nu a produs efectul estimat“

După ce, timp de un an, coplata a fost introdusă în toate unitățile sanitare din țară, timp în care fiecare pacient externat a avut de achitat la externare între 5 și 10 lei, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, susține că taxa nu a avut rezultatele așteptate. „Cred că nu a produs efectul pe care l-am estimat. Vom face și celelalte analize. În acest moment nu cred că a produs efectul scontat, dar dacă vom vedea că la serviciile medicale care au avut coplată s-a redus numărul de internări, atunci o să vedem în ce măsură s-a făcut acest lucru și vom decide. Avem timp să judecăm până la 31 martie”, a spus ministrul. Cât privește sumele strânse din coplată în cadrul spitalelor din Constanța, managerii instituțiilor susțin că sumele sunt nesemnificative. „S-au strâns 30.710 lei din coplată, ceea ce dovedește că ideea în sine a unei astfel de contribuții a fost din start una proastă”, spunea, încă din luna decembrie a anului trecut, managerul celei mai mari unități sanitare din județ, Dănuț Căpățână. Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare spune că din cei 7.000 de lei nu se vor putea face prea multe investiții și că banii vor ajunge doar pentru un număr redus de componente medicale de urgență. Coplata pentru serviciile me-dicale a intrat în vigoare la 1 aprilie 2013, odată cu aplicarea contractului-cadru privind sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar cei scutiți de plata acestei taxe au fost bolnavii cronici incluși în programele naționale și care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii și tinerii până în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii cu pensii sub 740 de lei, persoanele cu handicap.