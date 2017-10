Coplata, introdusă în spitale de la 1 aprilie. Cât vom plăti pentru spitalizare?

Pacienții care se vor interna în spitale de la 1 aprilie vor plăti pentru serviciile medicale, între 5 și 10 lei. Guvernul a aprobat acest act normativ conform căruia, serviciile de spitalizare continuă vor fi taxate.Coplata a fost introdusă în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, document aprobat în ședința de miercuri a Guvernului.Cine plătește și cine nuGuvernul a aprobat hotărârea prin care, de la 1 aprilie, pacienții internați vor plăti la externare între 5 și 10 lei. Cuantumul acestei taxe va fi stabilit de fiecare spital în parte în consiliile de administrație și va fi aplicată o singură dată. Excepție de la plata acestei taxe vor face pensionarii cu pensii mai mici de 740 de lei, persoanele cu handicap, copiii până în 18 ani, gravidele și lăuzele. Coplata se aplică pentru serviciile de spitalizare continuă și nu pentru serviciile care reprezintă urgențe.„Coplata se aplică de la 1 aprilie odată cu noul contract-cadru și se va solicita o singură dată, la externare. Deși este obligatorie, nu toți pacienții vor avea de unde să o achite, astfel că se va ajunge la situația în care pacientul va fi trecut pe o listă de datornici, iar spitalul îl va urmări pentru plata acestei taxe. Eu le pot transmite pacienților că noi, ca și reprezentanți ai Asociației Națio-nale pentru Protecția Pacienților suntem împotriva acestei decizii și că atunci când li se va cere să achite la externare coplata, să facă o cerere direct către managerul spitalului, prin care să ceară să le fie plătite toate medicamentele și materialele sanitare pe care ei le-au cumpărat din banii proprii cât au stat internați. Pacienții trebuie să știe că nu o să le poată refuza nimeni externarea sau scrisoarea medicală sau rețeta dacă nu vor avea bani să plătească. Sunt curios dacă vor continua aplicarea acestei taxe, în măsura în care trimiterea unei scrisori la domiciliul pacientului pentru a-l înștiința că este dator spitalului, costă 6 lei.Există o gamă largă de bolnavi care vor fi scutiți de la coplată, iar printre aceștia se numără bolnavii cronici care sunt incluși în programul național de sănătate, copiii până la 18 ani, gravidele și lăuzele, pensionarii care au pensie sub 740 lei și mai sunt câteva categorii de persoane cu handicap. De asemenea, toate internările care sunt considerate de urgență, prin UPU, sunt scutite de la coplată”, a declarat, pentru Cuget Liber, președintele ANPC, Vasile Barbu, prezent ieri la Guvern.Bolnavii sunt revoltați:„Plătim coplata dar să dispară șpăgile!“Constănțenii sunt revoltați de măsura coplății și spun că nu înțeleg de ce trebuie să mai plătească alți bani din moment ce sunt deja asigurați.„Suntem de acord cu coplata dacă o să dispară șpăgile! Plătim de zece ori coplata asta dând bani pentru tot, de fiecare dată când suntem bolnavi. A luat cineva în calcul treaba asta?”, ne-a spus Floriana Zgura, o pacientă cu mari probleme de sănătate și care a plătit bani grei din buzunarul propriu pentru spitalizare.„Coplata ar trebui stabilită după punga fiecărui pacient“Lipsa banilor din spitale se face resimțită, spun medicii, de fiecare dată când costurile pentru serviciile medicale depășesc fondurile spitalului, ajungându-se la situația în care pacienții sunt trimiși să își cumpere singuri tratamentele.Medicul Gheorghe Comșa, seful clinicii de O.R.L. din Spitalul Județean Constanța susține că suma coplății ar completa colectarea de fonduri la Sănătate și că totuși, suma nu este împovărătoare pentru pacienți.„În primul rând, înaintea coplății ar trebui fixat un pachet de bază clar, bine stabilit, de servicii medicale spitalicești. De aici încolo, pacientul asigurat știe de ce poate beneficia în spital și de unde nu se mai acoperi costurile de către unitatea spitalicească.Eu sunt de acord cu coplata, în măsura în care este stabilită diferențiat, după „punga” fiecărui pacient ca să spun așa. Adică aplicarea ei trebuie să țină cont de realitatea financiară și socială din prezent. Bineînțeles că pacienții vor îndrepta săgețile către medici, dar nu este o decizie a noastră, ci a instituțiilor din sănătate. Nu putem fi ipocriți, pentru că spitalul are nevoie de bani.Suntem de multe ori în situația în care de la Urgență și până la operație să suportăm noi toate costurile. Evident că ne depășesc cheltuielile. De aceea îi trimitem pe bolnavi să își cumpere medicamentele”.Contactat telefonic, managerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână, a declarat că nu dorește să își exprime punctul de vedere până când această hotărâre nu va apărea publicată în Monitorul Oficial. „Voi ajunge la București pentru a vedea exact dacă această Hotărâre de Guvern va fi publicată în Monitorul Oficial. Eu nu am comentat niciodată pe baza supozițiilor sau a declarațiilor neoficiale, astfel că după ce voi avea un act oficial, vom putea discuta. Pot să vă spun doar că a fost aprobată în contractul-cadru pentru 2013-2014”, a declarat Căpățână.