„Coplata este o complicaţie birocratică“

„Coplata este o complicație birocratică“

Deși pacienții din toată țara sunt înștiințați la externare de cadrele medicale pentru a achita coplata, cadrele medicale susțin că acest sistem este total ineficient, având în vedere că, numai în 2013, sumele strânse au fost extrem de mici. „Coplata este o complicație birocratică și un sistem total ineficient prin care noi suntem nevoiți să le cerem pacienților niște sume despre care ei nu știu cu exactitate unde ajung. Atâta timp cât nu există un pachet de servicii medicale de bază care să pună la dispoziția bolnavilor toate serviciile medicale, fără piedici și care să le acopere toate necesitățile medicale, nu văd ce rol are această coplată! Am înțeles acest lucru și în urma calculelor din 2013 care au arătat că s-au strâns 32.000 de lei, din care nu am putut să cumpărăm decât niște materiale sanitare”, a explicat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână. Coplata achitată de pacienții constănțeni externați din unitățile medicale din județ se încadrează între 5 și 10 lei și a fost stabilită de conducerea fiecărei unități medicale în parte.