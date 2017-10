Copilul nu vorbeşte? Ce au de făcut părinţii

Copilul nu vorbește? Ce au de făcut părinții

Cand parintii constata ca micutii lor intarzie sa vorbeasca pentru prima data sau intampina dificultati de pronuntie a cuvintelor, solutia specialistilor este apelarea la un logoped; si cum timpul este destul de limitat in societatea actuala, iar Internetul a devenit prima sursa de ajutor, s-a lansat vorbestecorect.ro – prima platforma online de logopedie din tara, care se adreseaza atat parintilor si copiilor, cat si logopezilor din Romania si din Republica Moldova.Ineditul proiect, dezvoltat de o echipa de specialisti romani, le ofera parintilor ocazia sa detecteze usor daca juniorii lor au probleme de dezvoltare a limbajului (incepand de la 3 luni) sau probleme de pronuntie (incepand de la 4 ani), printr-un revolutionar program online de evaluare logopedica. Dupa ce primesc raspunsul evaluarii, platforma ii ajuta pe parinti sa aleaga mai usor un logoped, dintr-o lista numeroasa, in functie de localitate sau in functie de aprecierile de care se bucura acestia din partea altor parinti. Totodata, dupa fiecare sedinta de logopedie, copiii vor beneficia in mod gratuit de teme online care sa-i ajute sa-si continue exercitiile acasa, pe calculator, tableta sau smartphone.