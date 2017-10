Copilul căruia i-a explodat un proiectil în mână se află în operaţie

Copilul căruia i-a explodat un proiectil în mână se află în operație

Medicii constănțeni au anunțat, în această dimineață, starea adolescentului de 15 ani care a ajuns, ieri, în stare gravă la Spitalul Județean, după ce i-a explodat în mână un proiectil. Tragicul accident a avut loc în apropierea unității militare 01737 din Topraisar.Din joacă, sau pur și simplu din curiozitate, copilul a intrat, fără să își dea seama, pe poligonul de trageri al unității militare și a ridicat proiectilul în mâini, care, la scurt timp, i-a explodat în brațe.Dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a declarat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tânărul prezintă un traumatism major la mâna stângă, iar, în prezent, încă se află sub bisturiu. „La ora actuală, băiatul este în sala de operații, se fac niște incizii de degajare pentru sindrom de compresie la nivelul mâinii stângi și are fracturi multiple la nivelul oaselor mâinii. Chirurgii plasticieni împreună cu cei de la chirurgie pediatrică au făcut o echipă complexă și îl tratează pe copil. Pacientul mai are leziuni, dar superficiale, la nivelul tegumentelor și câteva plăgi faciale”, a explicat dr. Grasa.Cu toate acestea, directorul medical al unității sanitare a precizat că, față de ieri, starea băiatului s-a mai îmbunătățit. „Sperăm ca evoluția să fie in continuare bună, cu rezervele de rigoare”, a adăugat medicul.