Copilul a suferit o contuzie? Duceți-l la medic!

Cert este că diagnosticarea timpurie a contuziilor cerebrale și obținerea unui tratament corect vor preveni daunele ulterioare, pentru că traumatismul poate cauza leziuni cerebrale. Practic, funcțiile motorii și dezvoltarea cognitivă și senzorială a micuțului vor avea de suferit. Acesta este şi motivul pentru care medicul va opta pentru o evaluare completă a sistemului nervos al copilului pentru a diagnostica acest tip de traumatism. El va testa echilibrul, coordonarea și reflexele micuțului. În acelaşi timp, un diagnostic corect ar putea necesita investigații imagistice precum tomografia computerizată sau rezonanța magnetică nucleară, pentru a se determina dacă creierul și structurile adiacente au fost afectate. Partea bună este că majoritatea copiilor se recuperează complet în urma unei contuzii cerebrale dacă primesc un tratament adecvat.





Cum spuneam, accidentele sunt foarte des întâlnite în rândul celor mici, deoarece ei sunt năzdrăvani, aleargă, sar, se joacă și câteodată se cațără peste tot. Așa că, o posibilă consecință a accidentelor la copii este reprezentată de contuzia cerebrală, care survine în urma unei lovituri la cap, din cauza căreia creierul se lovește de craniu. Potrivit dr. Aurelia Burlacu, simptomele contuziei cerebrale pot fi subtile și încep să se manifeste deseori abia la 24-48 de ore de la accidentare. Din păcate, nu este ușor să recunoașteți aceste semne la copiii foarte mici, deoarece aceștia nu pot descrie ceea ce simt cu precizie. Printre simptomele care pot indica o contuzie cerebrală se numără: probleme de echilibru și coordonare. Practic, copilul nu poate merge sau întâmpină dificultăți în a executa sarcini simple, cum ar fi jucatul cu mingea, este confuz, are probleme cu memoria pe termen scurt, se simte lipsit de energie, este trist sau nervos. „În alte situaţii, el întâmpină dificultăți în a adormi sau doarme prea mult, nu are poftă de mâncare şi plânge excesiv. Ca urmare, dacă micuţul a căzut și bănuiţi că are o contuzie cerebrală, dar nu prezintă niciun simptom îngrijorător, este posibil să aibă doar o rană ușoară care nu necesită tratament sau o evaluare medicală. Totuşi, dacă observaţi oricare dintre semnalele de alarmă menționate anterior, la câteva ore de la accidentare, consultaţi un medic sau mergeţi la spital. Aici, specialistul va putea determina cauza disconfortului cu ajutorul câtorva investigații simple. De asemenea, el trebuie dus la spital dacă observaţi că vomită repetat, dacă este ameţit şi îşi pierde echilibrul, dacă prezintă o durere de cap severă, își pierde conștienţa și nu se mai poate trezi, este confuz și nu vă poate recunoaște, vorbește fără noimă sau întâmpină dificultăți de vorbire”, a explicat medicul.