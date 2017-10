Copiii, predispuşi la alergii din cauza alimentelor foarte grase

Copiii, predispuși la alergii din cauza alimentelor foarte grase

Dacă pentru adulți perioada sărbătorilor se poate lăsa cu spitalizare din cauza exceselor alimentare și a alcoolului, copiii sunt predispuși la alergii din cauza anumitor grupe de alimente pe care sistemul lor digestiv nu le poate accepta. Exemple în acest sens sunt maioneza și sosurile care au un conținut foarte ridicat de grăsimi, spun medicii. În plus, consumarea unei cantități exagerate de dulciuri poate da peste cap organismul celor mici, motiv pentru care aceștia nu trebuie răsfățați mai mult decât de obicei cu prăjituri sau ciocolată. Dacă însă părinții nu au ținut cont de aceste sfaturi și copilul are dureri abdominale sau iritații pe piele, trebuie consultat un medic alergolog.„În funcție de simptomatologia apărută după consumarea anumitor alimente, urmată de testele de screening efectuate în cabinetul de specialitate, adică de alergolog, nutriționistul ne poate sfătui să renunțăm la alimentele sau grupa de alimente la care suntem alergici. Consilierea nutrițională este dată în acest caz de medicul alergolog pentru că acesta stabilește grupa alimentară la care copilul este alergic și prescrie tratamentul adecvat.Din păcate, deși recomandările în ceea ce privește alimentația copiilor sunt foarte clare, mai ales în această perioadă, numărul cazurilor crește de la un an la altul și copii cu vârste foarte fragede ajung în această situație”, a explicat dr. Niculina Vișan, specialist în diabet și boli de nutriție în cadrul On Clinic Constanța.