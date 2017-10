"Copiii irascibili, furioşi, care-i sfidează pe adulţi, au idei despre suicid"

Psiholog:

"Copiii irascibili, furioși, care-i sfidează pe adulți, au idei despre suicid"

Un număr tot mai mare de copii preșcolari și școlari mici din ziua de azi manifestă mult mai des comportamente agresive, opoziționiste și provocatoare față de adulții semnificativi din viața lor, în special față de părinți, în comparație cu generațiile trecute. În spatele acestor atitudini se ascund stări de anxietate și o stimă de sine scăzută, crede doctorul în psihologie Geanina Cucu Ciuhan.În opinia specialistului, în ultimii zece ani a crescut îngrijorător numărul cazurilor de copii furioși, ușor de enervat, care țipă când cer ceva sau când își susțin punctul de vedere, care execută comenzile invers și sfidează sau refuză să se supună regulilor, atât acasă, cât și la grădiniță sau la școală.„Mulți părinți încearcă o gamă largă de metode de disciplinare, trecând de la comunicarea calmă și empatică la abordări coercitive și chiar pedepse. De regulă, aceste metode sunt de natură a crește resentimentele copilului, care se manifestă din ce în ce mai violent și este tot mai greu de stăpânit. Atunci când am făcut evaluarea psihologică a acestor copii am constatat că, pe lângă problemele comportamentale, apar aproape de fiecare dată și dificultăți emoționale majore, în special anxietate, stimă de sine scăzută, iar în cazurile mai grave elemente sau gânduri depresive și chiar gânduri de suicid. Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât vorbim despre copii de 6-7 ani cu idei destul de conturate de suicid”, crede prof. univ. dr. Geanina Cucu Ciuhan. Mai mult decât atât, studiile de specialitate din ultimii ani au relevat același lucru: o corelație foarte înalt semnificativă între tulburarea opoziționismului provocator la copiii preșcolari și fobie (95% la copiii de 3 ani) sau anxietate excesivă și de separație (95% la copiii de 5 ani). „Dincolo de studii, am constatat din practică faptul că atunci când intervenim asupra anxietății și stimei de sine scăzute la acești copii, problemele de comportament se diminuează și ele. Altfel spus, aceste două componente de bază – anxietatea și stima de sine scăzută – stau la baza furiei și opoziționismului copiilor preșcolari și școlarilor mici. Ținând cont de acest lucru, este foarte important pentru părinți să apeleze la ajutorul specializat al psihologului atunci când copilul lor manifestă frecvent comportamente provocatoare și crize de furie, evaluarea emoțională a copilului fiind esențială în asemenea cazuri. Programele corecte de psihoterapie în aceste cazuri includ psihoterapia copilului, psihoterapia familiei, observația sistematizată la școală și managementul comportamental al copilului în clasă, în strânsă colaborare cu cadrul didactic (educator sau învățător), conchide doctorul în psihologie Geanina Cucu Ciuhan.