COPIII, ÎN PERICOL DIN LIPSĂ DE VACCINURI. Mii de micuţi, pe listele de aşteptare

COPIII, ÎN PERICOL DIN LIPSĂ DE VACCINURI. Mii de micuți, pe listele de așteptare

Ştire online publicată Duminică, 02 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mii de copii din țară sunt pe listele de așteptare la medicul de familie pentru vaccinurile obligatorii. Situația cea mai gravă pare că se înregistrează în Prahova, unde în stocul Direcției de Sănătate Publică sunt doar 22 de doze de ser diftero-tetanic, deși necesarul este de peste 5.500, scrie romaniatv.netFlorian Bodog, ministrul Sănătății, a anunțat, vineri seara, că au ajuns în țară 245.000 doze vaccin hexavalent, săptămâna viitoare urmând să ajungă în țară 350.000 doze vaccin ROR, precizând că nu vor mai fi probleme în ceea ce privește vaccinurile."Săptămâna aceasta vor intra în țară 350.000 doze ROR care vor asigura necesarul pentru tot anul. Am cumpărat toate stocurile și am blocat exportul. Aceste vaccinuri vor intra în România în cursul săptămânii următoare. Vaccinurile durează mult ca proces de fabricație. Problema ROR este rezolvată. Astăzi (vineri - nr.) am fost anunțat de specialiști că au intrat în țară peste 245.000 doze vaccin hexavalent cărora le vom semna repartizarea săptămâna viitoare. Dând drumul și la legea vaccinarii cred că nu vom mai ajunge într-o asemenea situație. Cu aceste doze acoperim necesarul de hexavalent pentru perioada următoare și urmează însă o tranșă. Pentru ROR pot să vă spun că se termină criza. Am demarat procedura pentru o perioadă de patru ani pentru ROR", a declarat Florian Bodog la Antena 3.