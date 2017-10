Copiii cu autism pot fi recuperaţi cu ajutorul artei şi a muzicii

Copiii cu autism pot fi recuperați cu ajutorul artei și a muzicii

Rareș are aproape patru ani și suferă de autism. A fost diagnosticat în urmă cu an și de zece luni face terapie la Centrul „Marea Neagră”. Rezultatele nu au venit peste noapte, dar, recent, Rareș a învățat să spună cuvântul „mama”, ceea ce, pentru părinții lui, a însemnat mai mult decât orice. În ciuda tuturor problemelor financiare, vor continua terapia și speră ca, la un moment dat, să-l poată înscrie pe Rareș într-o grădiniță sau o școală normală.În Centrul „Marea Neagră” mai fac terapie încă 31 de copii, din care 11 cu sindromul hiperactivității și doi cu sindromul Down. „Marea Neagră” este prima instituție privată de terapii comportamentale dedicate copiilor. În Constanța mai funcționează centrul de stat, al Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde se lucrează numai cu terapia de bază ABA.„În centrul nostru aplicăm, pe lângă terapia de bază, și terapii complementare precum arterapie, meloterapie și terapie de socializare. Cabinetele sunt dotate conform standardelor și avem personal instruit”, explică psih. Cristina Gemănaru, coordo-natorul centrului.Diagnosticare timpuriePotrivit acesteia, recuperarea ține foarte mult de vârsta copilului. „Avem succes cu cei care încep terapia foarte mici, ajungând să fie înca-drați în grădinițe de masă, chiar dacă nu sunt la fel de sociabili ca și ceilalți copii. Orice copil recuperat reprezintă o izbândă. Sperăm ca să intre cât mai repede în vigoare și noile norme ale Ministerului Sănătății, pentru depistarea precoce a tulburărilor din spectrul autismului. Astfel, medicii de familie vor fi obligați să facă screening încă de la vârsta de 18 luni, tuturor copiilor pe care îi au în evidență”, a mai precizat psih. Cristina Gemănaru.„Nu se juca, doar alinia perfect mașinuțele!”Necesitatea unei diagnosticări cât mai timpurii este subliniată și de Viorica Roșca, mama lui Rareș: „În jurul vârstei de trei ani, am observat un regres în evoluția lui. Dacă, până atunci, spusese cam 20 de cuvinte, acum nu mai vorbea deloc, nu se juca, doar alinia perfect mașinuțele, aprindea și stingea lumina, închidea și deschidea ușa și ținea tot timpul cu el o minge veche. Își construia propria lui lume, în care noi nu aveam acces. Dacă îl diagnosticam mai devreme, poate ar fi fost mai ușor acum. În lunile astea de terapie a recuperat un an din regresul în care intrase”, povestește mama lui Rareș.Recunoaște că i-a fost foarte greu la început să accepte afecțiunea fiului său, dar știe că trebuie să lupte mai departe, căci numai așa poate să îl ajute și să îi ofere șansa la o viață normală.Învățăm de la americaniÎn Centrul Marea Neagră lucrează, pe lângă coordonatorul Cristina Gemănaru, nouă absolvenți ai Facultății de Psihologie, dar instruiți și formați de ea.„Din păcate, în facultățile noastre de psihologie nu există cursuri pentru terapie comportamentală. România nu este pregătită să facă terapie pentru acești copii, de aceea trebuie să învățăm de la cei care fac acest lucru. De două ori pe ani, mergem în Statele Unite ale Americii pentru a descoperi noile tehnici de acolo și pentru a prelua din experiența lor de acolo”, mai adaugă psih. Cristina Gemănaru.